El Cedems exige paritarias: denuncian congelamiento salarial y aumentos "en negro"

Mercedes Sosa, secretaria general del Cedems, conversó con AM 630 sobre la situación salarial de los educadores de la provincia y dio detalles al respecto.

En ese sentido, dijo que a pesar de la lucha docente de junio del año pasado, en este tiempo solo hubo "aumentos en negro" (aunque el básico "pasó a $64 mil en blanco") y que actualmente el piso salarial "quedó congelado en $250 mil".

"Ahora pedimos paritarias y no tenemos respuestas", lamentó Sosa en relación a la demanda conjunta que realizaron con la intergremial.

La gremialista sostuvo que del último incremento de 30% que tuvieron, "los docentes de Jujuy en blanco cobramos 4 mil pesos y los aumentos que se propusieron son en negro".

"En docentes con 5 años de antigüedad no reflejó ningún tipo de aumento y eso general malestar porque no es universal, solo repercute en docentes que tienen antigüedad y zona", expuso.

"El 30% fue en cifras no remunerativas, entonces al que no tiene antigüedad no lo afecta, no repercute (en su sueldo)", agregó.

Debido al alza inflacionaria, la titular del Cedems consideró que los salarios como mínimo tienen que acompañar esa suba, sobre todo en un escenario donde los sueldos docentes están "a la baja y con 28 mil pesos menos" tras la interrupción del Fonid.