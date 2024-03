El Gobierno retomará paritarias con los gremios estatales de Jujuy durante la próxima semana

En diálogo con Canal 7, Federico Cardozo, ministro de Hacienda de Jujuy, habló sobre las negociaciones salariales con los gremios estatales y anticipó cuándo retomarán el diálogo.

“La semana que viene tenemos previstos dos días con Seom y Apuap”, reveló.

Tras el 30% de aumento otorgado en la última liquidación, seguirán analizando los sueldos, en medio de una fuerte crisis económica.

“Vamos a seguir viendo los números. Esto es mes a mes, no tenemos proyecciones más allá de marzo. No sabemos qué va a pasar con la nueva ley ómnibus que mandó el Presidente, si van a incluir ganancias o no, si se va a sancionar o no”, sostuvo.

Cardozo adelantó que en cuanto crezca la recaudación de la provincia, esos fondos se destinarán a los salarios de los empleados estatales. “Si mejora la recaudación de la provincia, va a ser volcada al pago de sueldos”, aseguró.

No obstante, remarcó que tienen una gran incertidumbre sobre las decisiones que se tomarán a nivel nacional, por lo que tratan de ser “cautos”.

“Es complicado hablar de números porque estamos en total incertidumbre, por eso nos estamos manejando en forma cauta con los recursos que sabemos que contamos”, finalizó el ministro.