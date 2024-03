Juan Jenefes: "Como oposición tendremos que ver que no se afecten derechos y que se dé prioridad al pago de sueldos"

El diputado provincial Juan Jenefes estuvo presente esta mañana en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Jujuy. El legislador destacó el mensaje del gobernador Carlos Sadir y describió cuál debe ser el rol de la oposición en la Casa de Piedra.

“Fue un discurso corto, preciso, en donde se hizo un análisis objetivo de la realidad nacional que impacta de forma directa en la provincia de Jujuy”, inició Jenefes,

"El gobernador manifestó que enviará a la Legislatura tres proyectos de ley muy importantes para él que serán tratados y discutidos en esta Casa de Piedra", agregó Jenefes y resaltó que el de mayor envergadura está relacionado al tan ansiado proyecto de coparticipación provincial para todos los municipios.

Sobre la actual coyuntura económica en la provincia, Jenefes consideró que si bien Sadir destacó en su mensaje el acuerdo al que llegó el Gobierno para pagar un aumento salarial del 30% a los trabajadores estatales “sigue siendo poco". "Si bien son los recursos con los que cuenta la provincia, es insuficiente teniendo en cuenta la inflación y las necesidades de los empleados de la administración pública”.

Por otro lado, el diputado justicialista indicó que “como oposición tendremos que ver los proyectos que se envíen, que no se afecten derechos, que los recortes que se hagan sean totalmente óptimos, que no se gaste más de lo que corresponde y que se dé prevalencia al pago de sueldos, a la salud y a la educación en la provincia de Jujuy”.

En cuanto al cuidado del medio ambiente, Jenefes valoró el trabajo de GIRSU que puso en relieve el gobernador Sadir pero recordó que en la provincia de Jujuy siguen existiendo basurales a cielo abierto. “En San Pedro, Palpalá, Perico hay lugares donde siguen contaminando y ojalá en el corto tiempo puedan ser remediados”.

Cuidado y aprovechamiento del agua

También Jenefes hizo hincapié en la necesidad de obras hídricas que permitan aprovechar al máximo el agua en el territorio provincial. “Es necesario encarar un plan maestro de agua. En la provincia el último dique que se hizo fue en la dictadura militar y actualmente no contamos con un proyecto de contención de toda el agua que cae en el verano. El gobernador habló de la contratación de una empresa israelí para que haga estudios hacia futuro pero no mencionó ninguna obra a corto plazo. Entiendo que para esos proyectos se necesita de financiamiento internacional porque la provincia sola no los puede afrontar pero debe ser una prioridad”.

Viviendas

Por último, el diputado provincial Juan Jenefes manifestó que un plan de construcción de viviendas es una deuda pendiente de la provincia. “En el año 2023 solo se entregaron 400 viviendas y eso es una deuda pendiente que siempre hemos recalcado”.