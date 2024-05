"Un cambio en el Gobierno oxigenaría algunas áreas", aseguró Miguel Ángel Pichetto

El diputado nacional y jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, se pronunció en las últimas horas sobre posibles cambios en la estructura del gobierno de Javier Milei y sobre la discusión parlamentaria de la Ley Bases.

“Es un presente que está en construcción. Esperemos que se consolide porque está justo en la instancia del cambio. Esperemos también que tenga la sensibilidad social para poder amortiguar los efectos de ajuste que son muy duros en la gente. Hay que cuidar el empleo, hay que retomar la construcción. Hay un montón de temas que están todavía en construcción”, aseguró el legislador en diálogo con “On the record”, el ciclo de entrevistas que se emite por C+.

En ese sentido, y ante la consulta sobre los rumores de modificaciones en algunos ministerios, el diputado nacional explicó: “Ahí entrás en el plano de informaciones más reservadas de la entraña del Gobierno, pero yo creo que oxigenaría algunas áreas. A mí no me preocupa tanto tener 8 o 12 ministerios. Creo que la Argentina agroindustrial necesita un ministro de agricultura o un secretario de agricultura que tenga independencia y autonomía y que dependa del presidente únicamente”.

“Creo que la educación es un factor importante, hay un área que está muy sobrecargada, que no estoy descalificando a la persona que la lleva adelante Capital Humano, pero me parece que tiene muchas responsabilidades muy sensibles, en términos de la vida cotidiana de la gente”.

Y completó: “La comunicación no puede ser solamente por tuit, es importante ese mundo, no lo desconozco. Todos los hechos prescriben a los 35 minutos de haber hecho el tuit”.

Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot del bloque Hacemos Coalición Federal

Respecto al tratamiento en el Congreso de la Ley Bases impulsada por el Gobierno, Pichetto se mostró optimista, más allá de los cambios que podría introducir los senadores.

“Si vuelve a Diputados, se va a tratar únicamente la reforma que se hace en el Senado, puntual. No va a estar en debate toda la ley. Desdramatizo el tema, forma parte del sistema democrático. Hay una cámara de origen que votó con simple mayoría, va a la cámara revisora que es el Senado, difícilmente tenga dos tercios, con lo cual las reformas que el Senado le incorpore van a ser revisados nuevamente en última instancia por la Cámara de origen que es la Cámara de Diputados”, sostuvo el dirigente.

Además, aclaró: “Creo que no hay chances de que se rechace la Ley Bases. Creo que sería un grave error el rechazo de la ley, puede haber alguna modificación. Hay un debate sobre ganancias, sobre el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), en términos de la preocupación que tienen las PyMEs, que para mí es infundada. Porque cuando hay una gran inversión hay un foco repito desarrollo regional, ¿dónde van a ir a comprar combustible al África?”.

Plenario de comisiones en el senado

Por su parte, el diputado nacional reveló su cercanía con los principales exponentes del Gobierno de Javier Milei, con quienes mantiene un buen diálogo. “Con Villarruel hablo. Veo una buena actitud de diálogo, pero también hablo con gente del gobierno. Hablo con Santiago Caputo, tengo respeto por él, tiene una actitud de mucha vocación por lo político”, manifestó.

“Con Karina Milei también tuve un diálogo bueno. Me pareció correcta. Me recibió, hablamos de un tema particular, yo la conocí en el debate de la primera ley, donde ahí hice una reflexión con ella: 'Transmitile al presidente que hable con los gobernadores, que haga lo que hacía Menem o Kirchner'”, añadió Pichetto.

De hecho, el jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal aseguró que, tras su cruce de declaraciones con el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro para limar asperezas. “He tenido un diálogo con él después de ese cruce que tuvimos. Fue un diálogo político donde le planteé algunas cosas, estuvo muy atento. Si él entra en el debate político puede haber una respuesta política y te la tenés que bancar”, contó.

Y concluyó: “Hay que construir una opción del centro democrático en la Argentina, que tenga también una parte de peronismo y otros sectores”.

