El nuevo bono para empleados estatales será de $50.000 y se pagará el sábado 13

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, confirmó que el bono anunciado por el gobernador Carlos Sadir a pagar a trabajadores de la Administración Pública de la Provincia será de $50.000. Asimismo, precisó que dicho monto se efectivizará el sábado 13 de julio y aclaró que se trata de una suma extraordinaria de carácter no remunerativo no bonificable, que alcanza a los agentes estatales cuyos haberes netos ley no superen la suma de $850.000, quedando excluidos de la medida el personal del poder Judicial, y funcionarios.

Lo dispuesto por el gobernador Sadir busca atender necesidades resultantes de la difícil situación económica instalada a nivel nacional. Asimismo a partir de los haberes del mes de Julio/24 el Gobierno afrontará con fondos provinciales al pago de un suplemento por docente a los efectos de mitigar la quita del FONID por parte del Gobierno Nacional.

El Gobierno provincial confirmó el pago del FONID con fondos provinciales

El Gobierno de Jujuy confirmó que se otorgará un nuevo bono a los trabajadores estatales. Como así también, garantizó el pago del Fondo del Incentivo Docente, el cual será cubierto con fondos provinciales.

En la jornada donde se retomó el diálogo por paritarias salariales en la provincia, el gobernador, Carlos Sadir, brindó un mensaje a través de sus diversas redes sociales oficiales donde confirmó las disposiciones salariales.

Además, Sadir resaltó el esfuerzo que realiza la gestión provincial para cumplir con las obligaciones: “Todos los días reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar y la valoración de quienes construyen el futuro de Jujuy”.

Dí instrucciones al Ministerio de Hacienda para que tome las medidas necesarias para otorgar un nuevo bono a los trabajadores estatales. Asimismo, hemos dispuesto el pago del Fondo del Incentivo Docente, el cual será cubierto con fondos provinciales.



Paritarias: el Gobierno de Jujuy ofreció un 10% de aumento salarial

Este lunes 1 de julio inició la ronda de negociaciones paritarias en la que los funcionarios del Gobierno de Jujuy reciben a los referentes gremiales con la intención de dar a conocer la propuesta salarial para los agentes de la administración pública.

Los primeros gremios convocados fueron los del sector de la sanidad. Al término de la reunión Viviana López, secretaria general de Atsa hizo un breve repaso de los temas abordados e indicó cuál fue la oferta salarial propuesta por el Ejecutivo provincial.

"Hemos sido los primeros en ingresar junto con Soemfa. Hubo un ofrecimiento del 10% para el mes de julio, es decir que percibiremos ese aumento en agosto", resaltó López.

"Obviamente que nosotros siempre que comenzamos una reunión paritaria solicitamos que el salario iguale a la canasta básica total. Ustedes saben que la canasta hoy se ubica entre los 850 mil y los 900 mil pesos. Sabemos que es muy difícil que se concrete pero siempre es nuestro pedido. Ante la respuesta negativa, solicitamos que el piso salarial hoy en 320 mil pesos pase al menos a 400 mil pesos", continuó López.

Por otro lado, la dirigente gremial remarcó que la negociación no está cerrada y que probablemente exista una próxima convocatoria en los próximos días.

"Estamos expectantes, hemos realizado otros tipos de pedidos particulares de nuestro gremio. Ellos nos aseguraron que quieren mejorar nuestros salarios, quieren que la gente esté mas conforme y que la economía está mejorando de a poco, esa es la respuesta que nos dieron", finalizó López.