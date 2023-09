El próximo lunes se conocerá si queda firme la sentencia por el femicidio de Iara Rueda

Durante la mañana de este viernes, se desarrolló la segunda audiencia de apelación del caso por el femicidio de la joven jujeña Iara Rueda . La misma se desarrolló en el Tribunal de Revisión, ex Tribunal de Casación.

Cabe destacar que la primera jornada de apelación se llegó a cabo en el día jueves 14, la cual inició a la 16hs y se extendió por más de 4 horas.

Tras finalizar la segunda audiencia, Mónica Cunchila, madre de Iara, dialogó con la Red de Cables del Interior y explicó: “Hoy hablaron los tres individuos, pero como siempre, sosteniendo su inocencia. Todas las partes han expuesto lo mismo que pasó en el juicio o sea que no hubo modificación de nada”.

Luego agregó: “Para mi tienen que quedar la condena firme, la perpetua para Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad; y al menor Tomás Fernández, que ya no lo es porque tiene 19 años, se le de la máxima de 25 años porque según el Código Penal a él no se le puede dar una perpetua”.

Además, Mónica indicó que los autores del crimen de su hija “piden la nulidad, pero no presentaron nada nuevo, todo lo que se dio en el juicio, lo volvieron a repetir”. Y finalmente precisó: “El día lunes 18 estamos citados a las 16 horas para que se dé el veredicto del Tribunal”.

A su turno el abogado de la familia de Iara, Julián Martín Palmieri, precisó: “Creemos que esta instancia no será más que otra ratificación de la condena a estos tres sujetos. Siempre dijimos que la causa de Iara no es una causa común, es realmente compleja que marcó un antes y un después y estamos de acuerdo en que el Tribunal se tome los tiempos correspondientes porque no queremos dejar margen de error”.

Finalmente, Palmieri aseguró: “Nosotros como querella y como familia de Iara, tenemos conocimiento y tenemos probado que estos tres individuos son los autores materiales del terrible femicidio de Iara, pero tenemos que esperar hasta el lunes a las 16 horas”.

Lectura de la sentencia del caso de Iara Rueda:

CÓMO FUE EL CRIMEN DE IARA RUEDA

Durante la tarde del miércoles 23 de septiembre de 2020, pasadas las 19:10, el más joven de los acusados, tras pactar encontrarse con Iara Rueda, fue a su encuentro junto a los imputados Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, quienes se encontraban en un automóvil Fiat Palio.

En esa circunstancia, capturaron a la menor de 16 años de edad, quien circulaba en su bicicleta por las inmediaciones del barrio San José de Palpalá, y la subieron al vehículo por la fuerza.

Posteriormente, en la madrugada del jueves 24 de septiembre de 2020, los tres hombres ataron de pies y manos a Iara Rueda y la estrangularon. El cuerpo de Iara fue encontrado cinco días después en las inmediaciones de un descampado situado entre las calles Valle Grande, avenida María del Pilar Bermúdez y Puesto del Marqués, en el barrio Antártida de Palpalá.