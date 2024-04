El sector productivo contra el cobro de la tasa vial: "Es un impuesto maquillado como tasa"

Las cámaras pertenecientes al Foro Empresario de Jujuy dieron a conocer su rechazo del cobro de la Tasa Vial en Jujuy aduciendo que es “ilegal” y pone en juego “muchos lugares de trabajo”.

“Esta tasa afecta la vida de todos los jujeños y no solo en el costo del combustible, sino que este afecta a cualquier producto que se distribuya. Es un impuesto maquillado como tasa, los municipios no tienen la potestad de cobrar impuestos porque las tasas tienen que tener una contraprestación de un servicio y en este caso no lo tiene", advirtieron en conferencia de prensa.

"Por ejemplo un camión que carga sobre Ruta 9 se le cobra el impuesto y continúa por la misma ruta, no se le brinda ningún tipo de servicio ni beneficio, ocurre lo mismo con la persona que carga para cortar el pasto de su casa".

“En Jujuy tenemos el combustible más caro del país porque obviamente estamos lejos de las refinarías, productores de gas del petróleo y a esto le sumamos una nueva tasa que tiene una discrecionalidad porque no tuvo participación ciudadana ni de los damnificados, se decretó una Emergencia Vial y por atrás se sancionó una tasa para financiar no sabemos qué”.

“Esto distorsiona los precios de los combustibles dentro de la provincia y pone en riesgo muchos puestos de trabajo ya que las estaciones han tenido disminución de ventas desde el descongelamiento de precios, por lo que si le sumamos la tasa, los grandes consumidores van a ir a cargar a otros lugares, y los estacioneros se van a alejar del punto de equilibrio”.

Estiman que el incremento sea de 15 a 20 pesos por litro de combustible, por lo que repecturía en el precio del GNC y habría un incremento de 20 a 25 pesos.

Estuvieron presentes los referentes de las siguientes cámaras: Unión Cañeros independientes de Salta y Jujuy (FEPROJUY), Cámara Inmobiliaria de Jujuy, Cámara Expendedores de Combustibles de la Provincia de Jujuy, Unión Empresarios de Jujuy, Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy, Unión Industrial de Jujuy, Cámara Pyme de Jujuy, Cámara del Tabaco de Jujuy (FEPROJUY), Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, Sociedad Rural Jujeña (FEPROJUY), Bodegas de Quebrada de Humahuaca, Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy, Cámara de Turismo de Jujuy, Cámara Jujeña de la Construcción, Cámara Argentina de la Construcción - delegación Jujuy, Cámara Minera de Jujuy, Asociación Foresto Industrial de Jujuy y Cámara de Industria Comercio y Turismo El Carmen, entre otras.