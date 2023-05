"Es fundamental que no haya mayoría absoluta de un partido para la reforma de la Constitución"

Guillermo Jenefes , candidato a convencional constituyente por el Frente Justicialista , reflexionó en la previa de las elecciones de este domingo 7 de mayo sobre la necesidad de que la convención que reformará la Constitución de Jujuy incluya a los distintos sectores y la modificación se efectúe a través de consensos.

"La Constitución es fundamental para la vida de cada uno de los pueblos", indicó de forma inicial y aseveró que la reforma "sirve si existe un verdadero acuerdo de la sociedad de todos los protagonistas: el famoso pacto social".

Jenefes sostuvo que "todos los que tienen alguna injerencia en la provincia de Jujuy, en lo económico, social, cultural, sindical y lo político deben estar tratando de dialogar y consensuar porque sino hay una Constitución de Gerardo Morales y tiene que haber una Constitución del pueblo de Jujuy y para que exista se tienen que sentar a conversar todos los protagonistas".

"En la convención constituyente esperamos que podamos tener ese diálogo y consenso con el propósito de ver a qué decir sí y a qué decir no", planteó.

En cuanto a la postura del Frente Justicialista, aseveró que "con todo aquello que sirva para mejorar la democracia vamos a estar de acuerdo, con aquello que introduzca institutos que ha creado la Constitución de 1994 vamos a estar de acuerdo en la medida de que no se comentan los errores que se cometieron en la Nación con el Consejo de la Magistratura y no se trate de afectar la independencia de ninguno de los poderes".

"Para que exista ese acuerdo es fundamental que el 7 de mayo no exista un partido político que tenga la mayoría absoluta de los convencionales constituyentes porque va a ocurrir lo que ocurre en la Legislatura, es una escribanía, se aprueban las leyes que remite el Poder Ejecutivo", consideró.

"Tengo confianza de que vamos a poder conversar, consensuar y acordar. Esto es importante y luego empezaremos a hablar de los derechos", confió el vicepresidente del Partido Justicialista.

Jenefes hizo hincapié en la relevancia de la reforma, porque "se trata de una Constitución, no se trata de una ley que remite el Ejecutivo, es una Constitución que va a pasar a ser la fotografía histórica que vive la provincia de Jujuy y va a durar más de 30 o 40 años, por eso tenemos que legislar para 30 o 40 años. Y eso se logra con consenso. Si hay una mayoría que pretende imponerse va a ser una Constitución que no va a tener legitimidad".

"Uno de los temas es incorporar los tratados internacionales que tienen rango y validez de una ley constitucional. En muchos de esos tratados está reglamentado el derecho a transitar, a la protesta y a la libertad de expresión", expresó en alusión a algunos de los puntos que se busca modificar.

"Una protesta es una forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión, pero no hay derechos absolutos", planteó en ese sentido y agregó: "lo que ocurrió con Milagro Sala era un Estado dentro de un Estado, un abuso al ejercicio del derecho a la protesta, pero que una maestra, un médico, empleados municipales y provinciales, tabacaleros o cañeros efectúen una protesta eso no lo puede restringir ninguna Constitución, sería totalmente improcedente e inconstitucional", aseveró. "Pero no sabemos en qué se va a limitar el derecho a la protesta y estamos hablando en teoría", señaló.

Por otra parte, hizo mención a la iniciativa de restringir las reelecciones. "Las prácticas y picardías políticas deben desaparecer y debemos dejarle a nuestros hijos una mejor democracia. Por eso estamos de acuerdo con que limiten los mandatos y de acuerdo con discutir el piso legislativo", indicó.

"Quien no ha hecho las cosas en dos mandatos ya está, se acabó su tiempo, que deje el lugar a otra persona, que oxigene la política. Los viejos políticos somos un tapón para que surjan nuevos políticos y ocurre en todos los partidos", reconoció.

Finalmente, Jenefes se refirió a otros de los puntos mencionados para la reforma como la prohibición del indulto para hechos de corrupción y a la eliminación de la Ley de Lemas. En el primer caso consideró que es un tema a dialogar mientras que en el segundo apuntó que ya fue derogada por gobiernos anteriores.

"En la época de nuestro gobierno se conversaba más", expresó el ex vicegobernador por último, convocando tanto al electorado como a los espacios políticos al diálogo y a dejar de lado la hipocresía en pos de generar una Carta Magna con legitimidad.

"El 25 de mayo podría estar funcionando la convención constituyente. Sería simbólico. Y yo vengo a construir, no a destruir", cerró.