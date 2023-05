Guillermo Jenefes: "Debemos dictar una Constitución para 50 años y no para un momento político"

El candidato a convencional constituyente por el Frente Justicialista, Guillermo Jenefes estuvo invitado al piso de Canal 7 de Jujuy y habló sobre las elecciones provinciales que se realizarán el próximo 7 de mayo.

En primer lugar, dijo que los candidatos a constituyentes “salimos un poco del tema político y de la elección de cargo electivo de gobernador, vicegobernador, intendentes y diputados y tratamos de hacer un poco de docencia y explicar la importancia que tiene la reforma parcial de la constitución”.

“Tratamos de militar en una posición en donde dijimos que todo aquello que tienda a consolidar la fortaleza del poder ejecutivo nosotros nos vamos a oponer, porque lo que queremos es fortalecer los tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial, que tengan un equilibrio y que de ninguna manera exista un avance de poder ejecutivo sobre los otros poderes. En ese caso no estaríamos frente a un gobierno democrático y ello no tiene la conformidad del frente Justicialista”, aseveró Jenefes.

Indicó que según “lo que el oficialismo muestre lo que ha redactado para cada una de las modificaciones en Jujuy, algunas acompañaremos y otras diremos no”.

En relación a las reuniones que tuvieron con diferentes sectores de Jujuy en donde escucharon sus necesidades para plantear las modificaciones de la Constitución, el candidato afirmó: “los invitamos luego del 7 de mayo cuando esté la Convención Constituyentes conformada por 48 miembros. Aspiramos a que ningún partido político tenga mayoría, de tal manera de que pueda haber conceso, diálogo, discusiones, para que participen y nos hagan llegar las inquietudes que tienen con respecto a cada una de las normas que se van a reformar”.

Explicó, que la constitución de la provincia “debe adecuarse a la constitución de la nación y tenemos un instituto como el Consejo de la Magistratura que se crea por una ley que debía que dictarse y ese Instituto se va a incorporar a la constitución provincial”.

También, remarcó que es importante “no cometer los errores que se cometieron en la Constitución de la Nación y dejar expresamente determinado que es un Consejo de la Magistratura equilibrado y que en ese equilibrio no sea la oposición quienes tengan la presidencia. Los que tengan la presidencia será quien disponga el poder ejecutivo y la posibilidad de que exista un poder judicial independiente”.

Por último, Jenefes le habló a los jujeños y los invitó a que “vayan y voten por convenciones constituyentes que permitían en una pluralidad de discusiones tener una Constitución que sea un verdadero contrato social con la participación de los partidos políticos y de la gente, porque si no tendremos una Constitución que no será legitima y podrá ser aprobada por una mayoría automática, pero no será legitima”.

Afirmó que de ser así, será conocida como “la constitución de Morales y dentro de 4 u 8 años esa Constitución será reformada. Debemos dictar una Constitución para 50 años para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y no para un momento político que pueda vivir la provincia”.