Escasez de garrafas de gas en Jujuy: suspendieron la venta en algunos puntos

Tras las elecciones PASO, en Jujuy se registró un nuevo aumento del precio de las garrafas en las que se comercializa gas envasado . Se trató de un aumento de $350 pesos en las garrafas de 10 kilos. Este precio corresponde a la venta en distribuidoras, hay otros valores en barrios y en transporte hacia domicilios.

Este viernes se sumó un nuevo problema al sector. En algunos puntos de venta cerraron la comercialización. Según explicaron a Canal 7 de Jujuy, medio que estuvo en una de las bocas de expendio más concurridas de la provincia, se debe a una deuda con los fraccionadores.

En diálogo con algunos afectados que se dieron con la noticia de la incapacidad de compra por el cierre temporario del lugar de venta, Canal 7 pudo saber que ante la consulta de las personas que buscan este producto les explicaron que no hay fecha de reapertura y algunos sospechan de otra posible suba futura.

"Así que te dicen, no hay gas, no se vende y listo. Hasta nuevo aviso, así que no sé, ya veremos", lamentó un entrevistado. Otro añadió: "Nos dicen que gas si tienen, pero hasta nuevo aviso no venden".

La preocupación se vuelve más palpable cuando se menciona cómo esto afecta a las personas en sus vidas diarias. Uno de los entrevistados compartió: "Hace mucho que no se consigue gas. Yo vine antes de ayer, me dijeron que no había. Estaban esperando, imagino que pondrán un nuevo precio".

garrafas

