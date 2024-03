Este martes Iara Rueda cumpliría 20 años: "Seguimos peleando por ella, pidiendo justicia"

Iara Rueda cumpliría 20 años este martes 19 de marzo, una fecha que resuena en la familia de la joven que fue asesinada en el año 2020 en Palpalá.

Los padres de Iara dialogaron con Canal 7 de Jujuy en las afuera de la Casa de Gobierno para reiterar su pedido de justicia y la necesidad de avanzar con las medidas judiciales que aún están pendientes. “Seguimos peleando por ella, pidiendo que nos atiendan. Vinimos a la Casa de Gobierno para pedir una audiencia”, aseguró Mónica Cunchila, madre la joven.

Los padres de la joven aseguran que las instancias judiciales que afrontaron avanzaron, pero lo hicieron de manera lenta y cuentan ya tres años y medio del trágico suceso. “Seguimos esperando porque los abogados de los asesinos de Iara apelaron la sentencia. Ahora están en el Superior Tribunal de Justicia y seguimos esperando que salga esa resolución”, acotaron.

Mónica explicó que esperan esa resolución judicial para que se pueda condenar finalmente a Tomás Fernández. “En el momento del hecho él era menor de edad, ya es adulto, pero hasta que no salta eso, no se le puede dar la condena que ojalá sea ejemplar y no tenga privilegio alguno”, puntualizó.

Marcha pidiendo justicia por Iara Rueda

Causa de los policías imputados:

Además de la causa que investigó el femicidio de Iara Rueda se abrió otra imputando a policías por incumplimiento a los deberes de funcionario público. En relación a ese expediente, Mónica remarcó: “Sabemos bien que habían sacado el sobreseimiento de los ocho funcionarios públicos, no me parece, no sabemos por qué hicieron ero. Hemos presentado pruebas donde ellos mismos dicen que están enterados y nadie hizo nada”.

Mónica exigió respuestas acerca del sobreseimiento y enfatizó en que “había un protocolo de búsquedas de personas y no hicieron nada”.

Esa causa se encuentra con una apelación presentada por parte de la familia de Iara Rueda y esperan avances para determinar cómo continúa.

“Acá a mi hija se la tenía que considerar con vida desde el primer día hasta el último día. Acá hay muchos responsables y no voy a parar hasta que tenga justicia mi hija”, finalizó.

Así fue la lectura de la sentencia a los asesinos de Iara Rueda: