Este viernes y sábado se presenta "Venecia" en la sala teatral Jorge Accame

Este viernes 9 y sábado 10 diciembre se presentará "Venecia". La obra teatral de Jorge Accame, tendrá dos funciones en la sala municipal ubicada en el barrio 12 de Octubre de la capital jujeña.

Con la actuación de Silvia Vela ; Cecilia Polacco; Ester Balcazar; Ana Tezanos Pintos; Sergio Armatta y Eduardo López, La Rosa Teatro vuelve a presentar una obra reconocida a nivel internacional.

Ensayo de Venecia

Sobre la obra

La obra del porteño/jujeño Jorge Accame cuenta la historia de la Gringa, una madama que quiere cumplir su viejo sueño de viajar a Venecia y reivindicarse ante Giaccomo, a quien no correspondió en su momento. Ya ciega y bastante achacada, la mujer será "llevada" como la imaginación, la ignorancia y el deseo de las tres prostitutas que trabajan para ella y por uno de los clientes (ROLY SERRANO) lo permitan, a conocer ese tan ansiado paisaje que tanto desea desde ya hace varias décadas. La idea es fingir un viaje a la ciudad de los canales para colmar sus expectativas y para conseguir que La Gringa (MARIA ROSA FUGAZOT) no solo conozca ese lejano e inalcanzable lugar, sino también pueda volver a encontrarse con Giacomo, su eterno amor abandonado y traicionado por una elección de su juventud y a quien el tiempo no supo hacer olvidar.

Invitación

La obra se presentará este viernes y sábado a las 21 horas en la sala teatral Jorge Accame, ubicada en el barrio 12 de octubre de la capital jujeña.

Las entradas anticipadas con descuento se pueden adquirir comunicándose al 3884342376 o a través de las redes sociales de La Rosa Teatro en Instagram y Facebook.