Fuertes subas en la tarifa de energía eléctrica en Jujuy: "Uso velas para no prender la luz"

Usuarios de Ejesa demostraron su malestar ante las subas en las tarifas de energía eléctrica registradas en el último tiempo. Canal 7 de Jujuy estuvo con algunas personas que llegaron hasta las oficinas de la empresa con el objetivo de encontrar a una solución ante la imposibilidad de pago.

“Somos dos personas y me subieron $3000. Lamentablemente esta situación no va más, yo dependo de la compra de medicamentos. No se si voy a pagar los servicios, los medicamentos o la comida”, sintetizó una de las usuarias que estuvo en la puerta de la empresa Ejesa.

Por otra parte, remarcó que, si bien tienen pocos electrodomésticos, registran consumos que son difíciles de afrontar en términos monetarios.

Otra persona que llegó hasta las instalaciones de la empresa de luz para buscar una solución ante la falta de pagos por constantes subas argumentó: “Tengo que reunir $10.000 pesos y no los tengo, es mucha plata”, señaló.

Dando cuenta de una realidad más triste, un hombre explicó que con las subas de los últimos tiempos no cuenta con el dinero para poder afrontar los pagos, pero necesita el servicio de luz. “Debo hace 7 meses porque no puedo pagar, me falta el dinero. Prefiero usar velitas antes que prender la luz y generar más consumo”, explicó

Una persona comentó también que “los sueldos no aumentan y las tarifas si” y eso los lleva a una imposibilidad de pago que los acorrala.