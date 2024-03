Guillermo Jenefes: "Es necesario consensuar y acordar para conseguir el mejor país para los argentinos"

En el inicio de la cuarta temporada de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes desarrolló un repaso y análisis de lo ocurrido desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación y de Carlos Sadir como gobernador de Jujuy.

En principio, el conductor del ciclo hizo mención al discurso del jefe de Estado el día 10 de diciembre, donde "lo más impactante fue el estado en que se encontraba la República Argentina, que recibía el país sin dinero, con un gran déficit fiscal y prometía efectuar una serie de ajustes, dictar una serie de normas que refundaran la República Argentina".

"Nos encontramos, sin duda alguna, que en estos ochenta y pico de días hubo muchísimas novedades: hay una gran inflación que ataca el bolsillo de todos los argentinos y de todas las argentinas y hay una recesión profunda, que implica que han caído las ventas, que quienes vendían desde un auto a un caramelo han visto que sus ventas se han reducido en algunos casos entre el 30, 35, 38%. Esa inflación y esa recesión han traído a todo el pueblo argentino una serie de problemas ya que así como el Gobierno no tiene dinero el pueblo argentino tampoco tiene plata".

"En consecuencia de ello, muchos hogares están pasando serias dificultades. Milei habló en el inicio de las sesiones ordinarias de casi un 60% de desocupados y todo esto era algo esperable porque ya lo venía anunciando no sólo Milei, sino la economía", planteó.

En ese sentido, sostuvo que "la política populista de la República Argentina iba en un tren a 300 kilómetros por hora y su destino era estrellarse en la primera curva. Por ende el primer elemento es que no nos debe sorprender el estado en que se encuentra la República Argentina, el estado en que se encuentra cada uno de los hogares de los argentinos y de las argentinas, donde muchos ni siquiera pueden llegar a mitad de mes y tienen que tener varios trabajos".

Ante lo expuesto, el referente del PJ afirmó que: "cuando Milei ejecuta, está haciendo lo que dijo que iba a hacer si fuera presidente y así ganó la Presidencia con casi el 56% de los votos de los argentinos".

Frente a ese panorama, "lo que debemos tratar de dilucidar es hasta dónde va a llegar el aguante del pueblo argentino a los ajustes. Y debemos decir que si no hay acuerdo, no hay consenso y no hay diálogo entre los partidos políticos, entre los sindicatos, entre los legisladores y entre los gobernadores con el Gobierno de la Nación seguramente ese pacto o acuerdo de Córdoba, convocado para el 25 de Mayo, no va a llegar a buen puerto".

"Le pido al Presidente y a los funcionarios nacionales el diálogo y el consenso, no hay una verdad absoluta de ninguna de las partes, es necesario conversar con buenos modales. Nadie es traidor, nadie es una rata, nadie es una porquería porque opina distinto que Milei, es un país libre en donde cada uno tiene derecho a opinar", sostuvo y agregó que "si Milei quiere lograr esos 10 puntos que propone en el Pacto de Córdoba para el 25 de mayo lo vamos a hacer únicamente a través de dialogar, consensuar y acordar, ya que es imposible manejar la República Argentina a través de decretos de necesidad y urgencia", desarrolló.

Seguido, Jenefes consideró que "debe funcionar el Parlamento, debe funcionar la Justicia y debe existir independencia entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En la casa de las provincias y del pueblo que es el Congreso se debe tratar de debatir con la plena conciencia de que, como dijo Milei en su discurso el primero de marzo, estamos en una bisagra en donde debemos elegir qué Argentina queremos".

Al respecto apuntó que "la Argentina del populismo, la Argentina de los subsidios y la Argentina de dilapidar recursos del Estado debe terminar. Debe existir una Argentina que apueste a gastar lo que le ingresa, debe existir una República Argentina que combata ese proceso inflacionario que destruye el bolsillo de los argentinos y que combata la recesión. Que fije reglas claras y concretas en cuanto a la actividad comercial. Que se meta el Gobierno nacional en lo que es su tarea: justicia, educación y seguridad y que todas las otras actividades que desarrolla el Estado, y que muchas veces las desarrolla mal, las deje en manos de la actividad privada, de la libertad de comercio, de la libertad de exportación, de la libertad de importación".

El conductor de Detrás de las Noticias sostuvo que "para lograr ese país debemos sin duda alguna los argentinos hacer un gran esfuerzo y las provincias argentinas deben también hacer un gran esfuerzo. Deben aceptar que deben vivir de sus recursos, que así como existe un equilibrio fiscal posible en la Nación, debe existir un equilibrio fiscal posible en los municipios y en las provincias. Pero esto no se logra a través del látigo, a través del agravio, a través de palabras fuertes, sino a través del diálogo, a través del consenso. Hay muchos argentinos que quieren ese consenso, ese acuerdo, que quieren para sus hijos una República Argentina que no se aferre a un populismo en donde el Estado da todo".

Recapitulando, el ex vicegobernador sostuvo que "en lo que es la política nacional hay verdades, y verdades a medias, y es necesario el consenso, en donde las provincias no se van a llevar todo lo que piden y menos la Nación, que tampoco se va a llevar todo lo que quieren. Hay que tratar de acordar y acordar es acortar las diferencias, pero hay que darle al Presidente los instrumentos necesarios para que lleve adelante su plan de gobierno. Que no sea un exceso, es un exceso pedir una emergencia por cuatro años, sin duda alguna. Sino una emergencia económica, política, social y financiera dentro de los límites racionales que se han dado a otros gobiernos".

EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN JUJUY

En el orden local, Jenefes recordó que transcurrieron "ochenta y pico días de gobierno de Carlos Sadir, que asumió también el 10 de diciembre, y rescato que en estos ochenta y pico de días no hubo grandes conflictos en la provincia de Jujuy".

"La provincia de Jujuy sufrió, igual que el resto de las provincias argentinas, por el aumento de la nafta, por los paros al transporte, por los problemas en la educación y por los bajos salarios en las administraciones públicas, pero también rescato de Sadir que ha tenido un diálogo civilizado con el Gobierno de la Nación y que a su vez ha tenido un actuar con mucha tranquilidad".

Con relación al discurso del viernes, Jenefes destacó que "el día 1 de marzo, inauguradas las sesiones ordinarias, ha prometido algunas cosas que son fundamentales. Primero, defender los recursos federales de la provincia de Jujuy, que es lo que reclaman todos los gobernadores, y pelear para haya una nueva ley nacional de coparticipación, de tal manera que cada provincia sepa qué es lo que le corresponde a cada una".

"A su vez, ha prometido una ley de coparticipación provincial, lo que es muy bueno, es la tarea fundamental que debe tener la Legislatura de la provincia de Jujuy este año. Este año debe sacar una ley y para ello también se requiere acuerdo, se requiere consenso. No sirve la mayoría absoluta que tiene el Gobierno provincial hoy en la actualidad. Una ley de coparticipación para que sea exitosa necesita el consenso de todos los municipios con la provincia de Jujuy. Tenemos que recordar que la última ley de coparticipación data de hace muchísimo tiempo, que las realidades municipales han cambiado. Algunos municipios se han achicado, otros se han agrandado y por ende hay que tratar de distribuir los recursos en forma justa", evaluó en cuanto a los anuncio realizados por el gobernador.

A la vez, el conductor del ciclo expuso que es necesario "hacer docencia en los intendentes, porque únicamente pueden gastar lo que reciben. Y debe quedar claro que las intendencias, la provincia y la Nación no deben ser una empresa que únicamente se dedica a dar trabajo, sino que se deben dedicar a dar soluciones de lo que requiere el pueblo argentino y lo que requieren los jujeños".

"Por eso, para terminar, hago votos de que debemos fundamentalmente, tanto los municipios de la provincia como la Nación, consensuar, charlar, conversar y acordar para conseguir el mejor país para todos los argentinos", cerró.