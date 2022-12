Inaugurarán una escultura en homenaje al campeón del mundo jujeño Daniel "Rana" Valencia"

El intendente Raúl Jorge dejará inaugurado este jueves 15 a las 19 horas, el emplazamiento de la escultura en homenaje al futbolista jujeño campeón Mundia'78 José Daniel "Rana" Valencia, en el acceso principal de avenida Córdoba al viejo estadio de La Tablada, juntamente con las obras complementarias de reparación de vereda, forestación, parquización y repotenciación de la iluminación en el sector.

De esta manera, el titular del Ejecutivo municipal tributará honores al único futbolista jujeño que elevó a la provincia a nivel universal el 25 de junio de 1978, tras ganar el seleccionado argentino de César Luis Menotti a Holanda por 3 a 1 en el Estadio Monumental. El acto tendrá lugar en el marco de las celebraciones por los 100 años de vida del histórico escenario futbolístico capitalino, en donde creció el deportista.

"Vamos a emplazar el monumento al único campeón del mundo que dio Jujuy, uno de los pocos argentinos que levantó la Copa y que merece su justo homenaje por haber nacido en este lugar", expresó Jorge.

También Jorge acotó que la obra fue propulsada por un proyecto de ordenanza de "Mario Lobo en una gestión, que ya la soñaba el desaparecido intendente Hugo 'Pajarito' Conde para que también este estadio de la Liga Jujeña de Fútbol lleve el nombre de quien naciera aquí y nos brindara en el '78 la primera gran alegría futbolística internacional".

"Rana" Valencia: "Soy uno de los 400 en el planeta que tiene la medalla mundial y soy coya"

Valencia se encuentra en la capital jujeña con motivo del homenaje que le está preparando la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el jueves 15, cuando inaugurará una escultura en el acceso principal al viejo Estadio de La Tablada por avenida Córdoba.

En su regreso a su ciudad manifestó estar sorprendido de ver a San Salvador de Jujuy "limpia y ver a la gente en la calle contenta, he visto el río Xibi Xibi que está hermoso y sé que están haciendo las cosas muy bien".

Además formuló su agradecimiento por el homenaje que se le tributará el día jueves, afirmando que "el hecho que hayan pensado en mí, en vida, es muy importante, porque si no lo hace mi provincia no sé quien lo podrá hacer; porque si ustedes escuchan en la televisión que dicen emocionados la tierra de Kempes, Messi, Maradona, Alonso y el que jugó también el Mundial del 78 fui yo, empero como soy del interior se olvidan del federalismo. Soy uno de los 400 en el planeta que tiene la medalla mundial y soy Coya".

Sobre el buen momento de la Selección, el ex jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Talleres de Córdoba expresó que "la sensación que se vive actualmente es hermosa, estamos cerca de lograr otra estrella más para nuestra camiseta, en un momento tan difícil en el que estamos a nivel social. Esta Copa del Mundo ha sido un bálsamo de paz, vos ves a la gente muy entusiasmada, está feliz y hay una persona que se lo merece, al que queremos todos y es el número uno: Lionel Messi".

Asimismo, aclaró que "nos estamos olvidando y creo que todos, porque hablan de Scaloni y su cuerpo técnico, y hay que reconocer que a este cuerpo técnico lo eligió Cesar Luis Menotti; que es el seleccionador de directores técnicos de AFA, entonces esto es muy importante y meritorio, porque nadie creía en él (por Lionel Scaloni), en este muchacho y el cuerpo técnico".

"A mí me entusiasma cómo está jugando la Selección Argentina, pero lamentablemente somos Messidependientes; yo creo -no sé si está bien o mal- que tener al número uno del mundo es un plus muy importante para cualquier entrenador y compañero de equipo; pero creo que deberíamos dejar de lado eso, pero es tarde porque queda un solo partido y hay que seguir acompañándolo, hay mucha frescura y ganas y al número uno lo tenemos iluminado por ello el triunfo está al caer", acotó.