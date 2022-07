Vanesa Ortega sobre la fuga de Rótolos: “La Justicia nos hace daño porque se les escapó de sus narices”

Vanesa Ortega, hija de Marcos Ortega y vocera de la familia, continúa pidiendo justicia por el crimen de su papá, quien fue asesinado por Rótolos en marzo del 2013.

El 13 de junio del corriente años, José Luis Marino Rótolos se fugó del penal del barrio Alto Comedero donde cumplía la condena por haber asesinado al cambista Marcos Ortega. Cabe aclarar que en un primer momento, Rótolos estuvo detenido en la provincia de Salta, donde debía cumplir efectivamente toda la condena.

Ahora a un mes de su fuga, no hay noticias sobre su paradero, hay penitenciarios detenidos por esta evasión y una recompensa de medio millón de pesos por información que conduzca directamente con él.

“Hace un mes que se fugó del penal de Alto Comedero, vergüenza le tiene que dar a la Justicia de San Salvador de Jujuy porque se les escapó de sus narices y hasta el día de hoy no tienen nada”, comenzó el relato Vanesa en diálogo con La Mejor Mañana de AM630.

Luego continuó: “Siempre que hablamos con las autoridades les pregunto ‘si no les da vergüenza’. No nos pueden pedir disculpas por toda esta situación. Aseguro y afirmo que acá hay ayuda política porque desde el primer día de su traslado, él ya tenía planeado hacer todo esto”.

Luego la joven mujer indicó que habló con el Juez y “recién el día 8 de julio a horas 16 comenzaron a buscar a esta persona en todo el país”.

Recompensa de medio millón de pesos

En el contexto de la evasión del culpable, Ortega dijo consternada: “Es una vergüenza. Yo creo que sobre este medio millón de pesos dijeron ‘sí, le demos el okey a estas tontitas que hicieron la nota para pedir que hagan recompensa’, pero ¿quién se va a arriesgar por medio millón de pesos? Seguro que él (en referencia a Rótolos) pagó más o seguro que hay tanta gente del poder que debe haber hecho todo esto”.

Uno de los penitenciarios detenidos es familiar de Rótolos

En otro tramo de la entrevista, la vocera de la familia Ortega indicó: “¿Qué están ocultando? Quiero los nombres de los cinco detenidos. Sé que uno de los detenidos es primo de José Luis Marino Rótolos. Y afirmó: ”Claro que está confirmado que es familiar, está en el expediente y mi abogado lo vio”.

Los pasos que continuará la familia en la Justicia jujeña

En este marco, la hija de Marcos Ortega detalló que el primer paso es seguir con sus abogados para presentar un pedido para que realicen una lista y saber quiénes lo visitaron desde el mes de marzo y quiénes iban a verlo.

En segundo lugar será rever todo lo que pasó ese día que Rótolos se escapó, para ver quiénes estaban involucrados o cómo fue la situación para que él llegue a escaparse.

En este sentido la mujer recordó: “Supuestamente tres días antes de que él se escape no funcionaban las cámaras ¿No funcionaban en todo Jujuy? acá están ocultando, acá hay gente del poder, gente de la política”.

La respuesta de la Justicia

“Me dicen que no saben nada. No tienen idea de nada, no saben dónde está. Esta persona salió como si hubiera estado en su casa y es una vergüenza. Es obvio que esta persona no está en San Salvador de Jujuy desde el día 13 de junio, él se fue el mismo día que salió como si nada. Hubo muchísima ayuda, acá en San Salvador de Jujuy no existe la Justicia, no hay Justicia, nunca llegan a nada”, explicó Vanesa Ortega.

Finalmente la hija del cambista indicó: “Que no se olvide la sociedad que nos dejó sin un papá, que dejaron a mis hijos sin un abuelo y a mi mamá sin su compañero. Quiero pedir a toda la sociedad que me ayude, que empiecen a compartir la cara de este asesino”.

Y aseguró: “A nosotros ya nos hizo daño y lo sigue haciendo, pero ahora la Justicia nos hace daño porque se les escapó de sus narices. Acá hay muchas irregularidades”.

Cómo fue el crimen por el que fue condenado Marino Rótolos

José Luis Marino Rótolos llegó al juicio acusado de haber engañado a Marcos Ortega con un supuesto negocio de cambio de dólares.

Según los informes, Rótolos llamó varias veces a Ortega y el 31 de marzo de 2013 lo buscó de su casa en un auto Audi negro. Finalmente el cadáver del cambista fue hallado el 4 de abril de ese año. El cuerpo tenía varios impactos de bala en su cabeza.

Días antes de encontrar el cuerpo, hallaron en Salta un auto Audi negro incendiado, el vehículo que había sido denunciado como robado en Buenos Aires.

El 23 de febrero de 2016 Rótolos fue condenado a 15 años de prisión por el robo seguido de muerte de Marcos Ortega. Además de hacer el pago de 1 millón de pesos a la familia de la víctima.

Tras un pedido del Ministerio Publico Fiscal, el Tribunal rectificó la pena y lo condenó a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causa en perjuicio de Marcos Ortega.

Rótolos cumplió algunos años de su condena en Salta y hace un tiempo fue trasladado a Jujuy, lugar desde el cual escapó y huyó.