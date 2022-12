Jujuy: los estudiantes del secundario sólo repetirán las materias que no hayan aprobado

Luego de dos años de pandemia, el 2022 marcó el retorno a la presencialidad total en las escuelas de Jujuy, a la calificación numérica y la reintroducción de la repitencia para los estudiantes del secundario que no aprueben una determinada cantidad de materias. Ese último punto se aplicará de manera diferente a como ocurría: los alumnos no repetirán todo el año, sólo volverán a cursar las materias que tienen pendientes de aprobación.

La secretaria de Gestión Educativa de Jujuy, Alicia Zamora, explicó el procedimiento. “El estudiante tiene que recursar los espacios que no acreditó, no todos. A los que tiene aprobados no los vuelve a cursar, sólo los que le quedaron pendientes”, detalló en diálogo con AM630.

De acuerdo al marco académico del nivel secundario en la provincia, los alumnos de 1° y 2° año pueden pasar de curso con hasta 3 materias desaprobadas (las antiguas previas), mientras que los de 3° y 4° pueden tener sólo 2. Es decir que un estudiante del primer año que haya desaprobado 4 materias y no las recupere en diciembre ni en las mesas de exámenes de febrero y marzo únicamente deberá recursar esas asignaturas en el 2023.

Entonces, ¿qué hará el alumno repitente durante las clases de las materias que ya tiene aprobadas? Dependerá de cada escuela. “Dimos alternativas que van a tener que ser manejadas por cada institución”, indicó al respecto Zamora.

La funcionaria destacó que no todos los establecimientos “tienen los mismos espacios, tiempos y personal”, por lo que variarán las propuestas a implementar. “A lo mejor pueden hacer algún proyecto con sus compañeros, quedarse en las horas de clases que ya tienen aprobadas y colaborar con sus pares. También hay instituciones con docentes con horas en disponibilidad”, apuntó.

“Lo verá cada institución de acuerdo a lo que pueda manejar. En otros casos, si los padres van a retirarlos y se hacen cargo, lo podrán hacer”, agregó Zamora. “Creemos que lo más prudente es que estén contenidos en la escuela, no va a ser fácil pero lo iremos viendo y haciendo los ajustes necesarios de acuerdo a lo que planteen las instituciones llegado el momento”.

CALENDARIO ESCOLAR 2023