Jujuy: sancionaron a más de 60 personas por provocar incendios

Las lluvias no llegan a Jujuy y la sequía se agrava. Estas condiciones elevan el riesgo de incendios forestales como los que se desarrollan actualmente en las Serranías de Zapla y en Santa Ana.

En ese marco, el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Alejandro Cooke, en diálogo con El Puente Informativo, por LW8, destacó el trabajo que realizan los brigadistas de la provincia. En este sentido resaltó que "se están aplicando sanciones" a los responsables de ese tipo de siniestros.

"Hay más de 60 actas realizadas desde el Ministerio de Ambiente", detalló Cooke y explicó que "en todos los incendios se hace un acta, va a la parte contravencional, se hace una investigación y se cobran las multas".

Señaló a su vez que la cantidad de actas que investiga la Justicia debe ser aún mayor, ya que la Policía y la Policía Rural también labran actas por incendios intencionales.

Cooke indicó además que hay además acciones que originan incendios, pero que son muy difíciles de probar, como es el caso de las llamas que se producen cuando se arroja una colilla de cigarrillo desde un vehículo.

"Es muy difícil de probarlo", enfatizó en relación a identificar al responsable, "porque hay que tener la foto, la patente del auto para saber quién lo hizo, entonces es un poco complicado".

INCENDIOS EN SERRANÍAS DE ZAPLA Y SANTA ANA

Dos nuevos focos de incendios forestales avanzan sobre las zonas de Serranías de Zapla y Santa Ana. El fuego preocupa a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy.

Jujuy atraviesa por un período de sequía y temporada de incendios forestales, lo que provocó que el Gobierno de Jujuy declare emergencia ígnea hasta marzo de 2023.

En las últimas horas brigadistas jujeños trabajan para sofocar dos incendios forestales desatados en las Serranías de Zapla y Santa Ana. Así lo afirmó al Puente Informativo de Am 630 - Lw8 Alejandro Cooke, director de Incendios en Vegetación y Emergencias Ambientales.

"El incendio está complicado. Hace tres días que trabajamos en el lugar. Está trabajando la Brigada de El Brete, San Pedro, Forestal Norteña y Bomberos Voluntarios de Palpalá. Ayer continuaba fuera de control, y había afectado a entre 6 y 7 hectáreas. Hay alrededor de 26 personas intentando contener el incendio para después trabajar desde adentro, la idea es que no siga avanzando. Por lo pronto no representa riesgo para viviendas", explicó Cooke respecto al incendio forestal en Serranías de Zapla.

En cuanto al foco ígneo en cercanías de Santa Ana, el funcionario detalló que en ese lugar trabaja personal de Bomberos de Humahuaca. "No tenemos el dato de la dimensión del incendio. Es zona de pastizal pero como hay inconvenientes con la comunicación esperamos que el personal regrese para conocer el informe".

Por otro lado, Cooke anticipó que no habrá importantes precipitaciones en las próximas semanas. "La probabilidad de lluvias es muy baja, no es algo que va a cambiar la humedad de la vegetación. Hay que seguir teniendo precaución porque la gente está acostumbrada a utilizar el fuego para todo, eso ya no se puede hacer. Jujuy atraviesa por una sequía desde hace tres años por el fenómeno de la Niña y esa situación va a continuar".

Números para denunciar incendios