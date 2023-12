La carne acumula un 35% de aumento en los últimos días en Jujuy

Llegamos a fin de año y se están produciendo los últimos aumentos del mes en Jujuy. Los cortes de carne semanalmente suben de precio y este lunes otra vez registró un nuevo incremento.

Canal 7 de Jujuy visitó una carnicería del barrio Mariano Moreno y dialogó con el dueño que manifestó que la última modificación de precios fue el primer día de esta semana. "La semana pasada subió $50 y ahora aumentaron $450 , en otros proveedores están igual", aseguró.

Héctor, explicó que no puede aumentar la carne al precio que le solicitan porque de lo contrario no vende. "El puchero lo tengo a $250, pero tendría que cobrarlo a un mínimo de $600 pero no se puede porque hay que terminarlo. La otra opción es hacerlo molida y tirar los huesos".

Asimismo, remarcó que entre las carnicerías hay diferencia de precios por lo que actualmente hay que buscar la mejor oferta y a raíz de un menor valor en los cortes "vendo todo el asado desde hace ocho domingos, la gente me compra asado".

El carnicero comentó que meses anteriores con las ventas que realizaba, veía ganancias y "desde septiembre todo cambió. Pago la carne los días lunes y tengo para mantenerme, pero no me quedan ahorros".

Por último, anticipó que es probable que exista un nuevo incremento antes de fin de año. Además, a este aumento se estima que el lechón también suba a $5000.

Lista de precios