La historia de Cristian Mamani como periodista: de un autógrafo a su pasión por informar

El 7 de junio se celebra en Argentina el día del periodista , una fecha que pone en valor el rol de quienes comunican día a día lo que acontece. Sin dudas, una profesión que tiene por objetivo fortalecer la democracia.

La historia de Cristian Mamani refleja la pasión de los grandes y el deseo por estar cerca de quienes tienen algo para comunicar. Prefiere salir a la calle para estar en el territorio de los hechos y conserva el orgullo que sintió su mamá cuando le contó que había conseguido trabajo en Canal 7 de Jujuy.

La vida de Cristian estuvo atravesada por la música y llevó siempre la bandera de “hacer el bien”, una máxima heredada por su madre.

“Cuando era chico había escuchado la historia de Mariano Moreno y me sonó muy bien”, aseguró Cristian en una entrevista a Entre Líneas. “Un día visité los estudios de Canal 7 de Jujuy cuando estaba Carlos Ferraro con el profesor de música Marcelino Ramos, habíamos venido a 'Nuestro Jueves' para tocar y me impactó todo al entrar. De ese día me llevé un autógrafo de Ferraro en un pañuelo porque no tenía otro papel”, sintetizó.

“Después de eso el recuerdo quedó y empezó a crecer cada vez más la idea de ser periodista”, expresó.

El impacto de conocer Canal 7 en su adolescencia y el recuerdo de ese autógrafo fueron recurrentes durante la juventud de Cristian. Finalmente, cuando egresó de la Escuela de Minas decidió viajar a Tucumán para estudiar comunicación social, carrera de la cual se recibió de licenciado.

Cristian trabajó en comunicación institucional en sus inicios y hace 7 años que ingresó a Radio Visión Jujuy para formar parte de la empresa. “Mi madre se fue cuando comencé a trabajar en Canal 7, ella estaba muy contenta porque había conseguido este trabajo”, sostuvo entre lágrimas.

El trabajo en pandemia

Cristian fue uno de los cronistas de la provincia que nunca dejó de recorrer las calles llevando información cuando había temor al contagio y a la expansión del Covid-19. “Estábamos solos a la mañana, no había material porque en la calle no encontrábamos notas. La gente estaba aislada”, puntualizó dando cuenta del contexto de ese momento.

Trabajo en pandemia

Un hecho periodístico que lo marcó

En las coberturas no hay noción plena de lo que un periodista va a encontrar y Cristian da cuenta de eso. “Cuando fue el incendio del ingenio La Esperanza fue la primera vez que me tocó una cobertura fuerte, decían que faltaba que explote un tanque y la gente comenzó a correr”, relató dando cuenta de algo que lo marcó en su vida laboral.

“Nunca tuve miedo, a mi me gusta ser cronista de exteriores. Me gusta estar en el lugar, ser el primero y siempre informar desde la responsabilidad”, aseguró reluciendo con orgullo ser uno de los periodistas que arranca el día a las 6 de la mañana en Jujuy desde la calle.

El Peregrino, una producción que dio cuenta de la devoción de Punta Corral

Cristian participó en el mes de abril de la producción de El Peregrino junto a Diego Arias, Nicolás Mercado, Aldo Pérez y Luis Cardozo. Un producto de Canal 7 de Jujuy posicionado a nivel regional que da cuenta de una de las devociones más fuertes en norte del país.

“Tuvo buenas repercusiones, yo soy la cara visible, pero dio gusto hacerlo y mostrarle a la gente”, precisó con modestia y consciente de la importancia del trabajo en equipo en profesiones como la que ejerce.

Cristian Mamani - Periodista Jujeño

“Me hace feliz informar”

Con la impronta de su mamá en cada acción y el designio de “hacer siempre el bien”, Cristian valora ejercer su rol como periodista: “Me hace feliz informar, me gusta mucho lo que hago. Quiero seguir creciendo, trabajando y haciendo esto que tanto disfruto”.

“Desde chico vi Canal 7 y de repente estoy trabajando acá”, aseguró el periodista jujeño que recuerda a su familia y a quienes estuvieron con el cuando los días no eran los mejores.

“Mi mamá siempre me decía que trate de hacer le bien, de ser buena persona. Siendo sola me mandó a estudiar afuera y uno ahora entiende lo que eso costó. Por otro lado, Vanesa, es mi compañera, uno tiene la suerte de encontrarse con buenas personas y ella me banca, me conoce en todos mis estados. Y mi tío, tengo que agradecerle que cuando partió mi madre fui casi 2 años a comer todos los días a su casa, no me voy a olvidar nunca de eso”, finalizó Cristian dejando ver la persona que hay detrás del cronista de calle que no entiende de horarios, feriados ni obstáculos y sale todos los días a informar desde el lugar de los hechos.