La realidad del sistema educativo en Jujuy a pocos días de iniciadas las clases

La nueva edición de Detrás de las Noticias contó con la presencia de la ministra de Educación, Miriam Serrano, quien se refirió a las problemáticas que afronta hoy el sistema educativo en una semana en la que los alumnos jujeños volvieron a las aulas.

En relación a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente determinada por el gobierno de Javier Milei, la ministra confirmó su suspensión y detalló que representa aproximadamente el 10% del salario de los docentes. Representa unos 27 mil pesos por docente que totalizan 800 millones de pesos menos para la provincia.

Serrano explicó que durante enero la provincia afrontó el pago de ese concepto para cuidar los ingresos de los docentes, pero ante la confirmación del Ejecutivo nacional de que no continuará aportando esos fondos, desde la provincia informaron que no podrán continuar haciéndose cargo del pago. “La provincia no puede afrontarlo, porque no cuenta con los recursos”, resaltó.

La ministra explicó que una reunión que mantuvieron este lunes por la tarde los ministros de educación con la Secretaría de Educación de Nación, se confirmó la continuidad de la jornada completa y extendida.

Destacó la importancia de estas reuniones porque permite a los ministros de todo el país trabajar en conjunto con la Secretaría, “para que los recortes no incidan en la calidad educativa”.

RELACIÓN CON LOS GREMIOS

“Tenemos una buena relación”, afirmó Serrano sobre las negociaciones con los gremios docentes. Indicó que “forman parte del sistema educativo” y agradeció que hayan acompañado el inicio de clases.

Resaltó además que, además de llevar adelante negociaciones salariales, en la mesa paritaria también se tratan otros temas como la demanda de mejoras en infraestructura.

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

En ese sentido afirmó que “Jujuy es la única provincia que tiene obras de infraestructura escolar”.

Reconoció que hay muchos establecimientos que aún necesitan obras para la mejora edilicia. “No lo vamos a negar. Hay escuelas muy lindas y otras que están necesitando obras”, indicó.

Detalló que en la provincia hay casi 200 edificios que hoy están en el programa de refacciones y que aún esperan por las obras. “Son más de 700 edificios en total y nunca alcanza”, apuntó.

PAGO DE LA COOPERADORA

La ministra Serrano reiteró que el pago de la cooperadora no es obligatorio, algo que ya se había aclarado días atrás. “Bajo ninguna circunstancia se impide el ingreso del alumno porque los padres no hayan pagado”, explicó y resaltó que “es un aporte solidario que nos ayuda muchísimo”.