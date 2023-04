“Es muy triste todo lo que nos está perjudicando al sector. La inestabilidad y aumento del dólar por minuto nos paralizó lo poco que podíamos llegar a negociar por venta ”, definió Susana Marino sobre la situación que atravesaron los últimos días por la suba y baja del dólar blue.

La integrante de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy y de la Federación Inmobiliaria de la Argentina sostuvo que actualmente “la gente no compra y los que alquilan cuidan su techo porque no tiene forma de llegar a un crédito hipotecario para ser propietario”.

En relación a la demanda de alquileres, Marino aseguró que cuentan con una “gran demanda de viviendas desde hace tiempo y existe poca oferta” y destacó que "hay poca disponibilidad para ofrecer y en caso de que no se alquile es porque existe un desfasaje con los valores”.

Por último, explicó que "nadie puede ofrecer un contrato en dólares porque nadie va a firmar un contrato en esa moneda", por la situación que vive el país.

La suba del dólar perjudicó la venta de casas y propiedades en Jujuy

El aumento de los alquileres de casas y departamentos en abril rondó el 93%

La constante suba en los precios de alquileres afecta al bolsillo de los inquilinos y se espera un gran aumento por parte de las inmobiliarias debido a la inflación.

En relación a la modificación de la ley de alquileres que planteó el ministro de Economía Sergio Massa, Marino explicó: "no hay modificaciones en lo planteado y sigue vigente la ley de alquileres desde el 2020 y cada vez que se vence un contrato anualmente, hay una aumento determinado por el Banco Central".

En el mes de abril, el aumento que hubo por parte del Banco fue del 93%. En consecuencia de la inflación del 120% a nivel nacional "a las personas que se les vence en contrato el 30 de abril, en mayo se espera una suba estimativa de entre un 95% y 100%"

Marino, aseguró que no se puede disminuir el costo de los alquileres de las viviendas. "Las personas que invirtieron hace tres años en tener propiedades para rentar, los valores quedaron bajos y no coincide con la inflación de hoy. Un departamento a $30 mil en Jujuy no existe porque se debe pensar en $60 solo para el alquiler sin contar con expensas y servicios".