Jujuy: el aumento de los alquileres de casas y departamentos en abril rondó el 93%

La constante suba en los precios de alquileres afecta al bolsillo de los inquilinos y se espera un gran aumento por parte de las inmobiliarias debido a la inflación.

Susana Marino, miembro de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy y de la Federación Inmobiliaria de la Argentina, habló con Canal 7 de Jujuy y destacó que la situación en la provincia "es delicada".

En relación a la modificación de la ley de alquileres que planteó el ministro de Economía Sergio Massa, explicó: "no hay modificaciones en lo planteado y sigue vigente la ley de alquileres desde el 2020 y cada vez que se vence un contrato anualmente, hay una aumento determinado por el Banco Central".

En el mes de abril, el aumento que hubo por parte del Banco fue del 93%. En consecuencia de la inflación del 120% a nivel nacional "a las personas que se les vence en contrato el 30 de abril, en mayo se espera una suba estimativa de entre un 95% y 100%"

Marino, aseguró que no se puede disminuir el costo de los alquileres de las viviendas. "Las personas que invirtieron hace tres años en tener propiedades para rentar, los valores quedaron bajos y no coincide con la inflación de hoy. Un departamento a $30 mil en Jujuy no existe porque se debe pensar en $60 solo para el alquiler sin contar con expensas y servicios".

Susana Marino

CÓMO SE ESTABLECE EL AUMENTO DEL ALQUILER EN ARGENTINA

Para calcular el aumento del precio del alquiler, tanto los propietarios como los inquilinos pueden consultar el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica todos los días el Banco Central, y contempla la variación de la inflación (según el Índice de Precios al Consumidor IPC del Indec) y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

Para aplicar el ajuste en base al ICL, se debe utilizar una fórmula teniendo en cuenta el valor de dos fechas: la del inicio de la última actualización de valores y en la que se hará el aumento.

El índice se puede consultar en la web oficial del Banco Central, haciendo clic en la pestaña "Estadísticas" y en "Principales variables". Luego, en la opción "ICL", que se encuentra al final del listado.

El usuario deberá seleccionar las fechas de inicio y finalización del período que se quiere consultar. Primero se debe colocar la fecha en la que se concretó la última actualización, para saber cuál era el índice en ese momento, y en la que se hará el ajuste.

Luego, tomar el precio actual del alquiler y dividirlo por el valor del primer índice. Por último, se debe multiplicar ese monto por el índice de la fecha en la que cambia la cifra del alquiler. El valor que arroje será el importe del alquiler que el inquilino deberá abonar durante todo el año.