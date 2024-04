Reiteran la prohibición de Uber en Jujuy: "No está permitido y no está planificado realizar una modificación"

En Jujuy continúa la polémica por la llegada oficial de Uber al sistema de transporte alternativo. En medio de posturas enfrentadas entre los que esperan con ansias la regulación de la aplicación y los que se resisten por considerarlo una competencia desleal, desde el Concejo Deliberante capitalino, indicaron que no está permitido.

El concejal Gastón Millón dialogó con Canal 7 y explicó que desde el 2020 hay una ordenanza que prohibide el uso de la aplicación Uber en Jujuy: "El sistema que rige en San Salvador de Jujuy no permite el funcionamiento de sistemas como Uber o similares".

Luego agregó: "Obviamente los vehículos tienen que pasar una inspección técnica, anualmente tienen que cumplir con toda una serie de pautas de seguridad como: tener seguro y que los choferes estés habilitados como profesionales y no con el carnet común. Son una serie de elementos que hacen más que nada a la seguridad de los usuarios".

Más adelante, Millón volvió a resaltar: " No está permitido y no está planificado realizar una modificación en esto. Esto es para que se queden tranquilos, más allá de las declaraciones o voluntad de alguien, no está permitido. Estamos de acuerdo en que se pueda discutir e inclusive que pueda llegar a desarrollarse, dentro de este sistema de taxis y control de los mismos, alguna aplicación que pueda ser más práctica o más simple para la gente, pero que fundamentalmente tiene que llevarle seguridad".

Finalmente, Millón indicó: "La idea es seguir avanzando, hay que ayornarse y avanzar con estas aplicaciones, dentro de las normas que permiten solamente los taxis con licencia habilitada".

AUMENTARON LOS TAXIS Y COMPARTIDOS

Desde el viernes 12 de abril es más caro viajar en taxis amarillos y taxis compartidos en la capital jujeña debido a que comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario aprobado en marzo pasado por el Concejo Deliberante.

Los aumentos en las tarifas van desde el 62%, en el caso de la bajada de bandera de los taxis "amarillos" o de radiollamada, hasta el 100% en el caso de la tarifa nocturna de los compartidos.

Las nuevas tarifas

Taxis de radiollamada

Tarifa diurna de 5 a 22 horas

Bajada de bandera: $650 (antes $400)

Ficha cada 100 metros: $65 (antes $40)

Tarifa nocturna de 22 a 5 horas

Bajada de bandera: $805 (antes $495)

Ficha cada 100 metros: $80,50 (antes $49,50)

Domingos y feriados nacionales y provinciales

Bajada de bandera: $805 (antes $495)

Ficha cada 100 metros: $80,50 (antes $80,50)

Taxis compartidos