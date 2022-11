Libertador: denuncian que tienen sexo en las veredas y los niños no pueden salir a jugar

Son reiteradas las denuncias de los vecinos del barrio San Francisco de la ciudad de Libertador Gral. San Martín, debido a la inseguridad de la zona.

En las últimas horas, denunciaron que las entraderas a los domicilios se tornó cada vez más violentas y que debido a un hotel que hay en la zona, los niños no pueden salir a jugar a las veredas ya que hay personas que se muestran teniendo relaciones sexuales a la vista de todos.

Denuncian inseguridad en Libertador Gral. San Martín

En diálogo con Somos Jujuy, un de los vecinos explicó: “A mí me entraron a la casa y se da muchos casos similares en los otros vecinos, está cada vez peor” y aseguró: “Cada vez se ponen más violentos porque están usando armas y cuchillos”.

El hombre indicó que algunos delincuentes son de zonas cercanas al barrio y otros que no saben de dónde llegan.

Otra vecina explicó: “A mi casa entraron dos veces, me hicieron pelota la puerta del fondo, me revolvieron todo, se llevaron de todo. Esa noche no estaba en mi casa porque me quede a dormir en la casa de mi hija. Ese día a las 4 de la mañana la llamaron los vecinos avisándole que habían entrado a robar a mi casa”.

Leer más: Libertador: vecinos denuncian que un ladrón se hace pasar por discapacitado para robar

Leer más: Una joven menor de edad fue herida de un disparo de arma de fuego en Libertador

Más adelante, la mujer indignada comentó: “En otra ocasión me entraron a robar al mediodía, yo estaba sentada en la vereda y dos hombres me atacaron a patadas y yo soy operada de la columna. No podemos vivir así, estamos en nuestra casa y pareciera que no somos dignos de vivir tranquilos”.

Finalmente otra de las vecinas que se autoconvocaron para volver a pedir por seguridad en el barrio, aseguró a nuestro medio: “Estamos cansados de tanta inseguridad, pedimos iluminación y que la policía ande más porque no se la ve nunca”.

Luego añadió: “No podemos dejar a los chicos que jueguen en la vereda porque en la esquina, entre los arbustos, están teniendo relaciones sexuales a la vista de todos y dejan los preservativos en las ventanas”.

En este contexto, los vecinos aseguraron que la situación se da por el hotel que está en el sector de calle Ramírez de Velazco y Ejército de los Andes. “Yo duermo con la luz de mi galería prendida porque entraron a tener relaciones a mi casa y dejaron los preservativos colgados en la reja. Esto ya no puede ser”, puntualizó la vecina.