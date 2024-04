Los docentes de nivel inicial y primario adhieren al paro nacional de este jueves en Jujuy

La Asociación de Educadores Provinciales (Adep) en Jujuy se suma al paro nacional de CTERA previsto para este jueves 4 de abril, en reclamo de la paritaria federal y de la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid).

“Nosotros hemos estado reunidos en el plenario de secretarios generales de todo el país y hemos determinado por unanimidad esta medida de fuerza: paro sin asistencia a los lugares de trabajo en respuesta al DNU que elimina el Fondo Nacional de Incentivo Docente”, indicó al respecto Silvia Vélez, en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

La sindicalista precisó que la quita del Fonid representa alrededor del 20% del ingreso de los docentes. “Recordemos que ese monto se cuenta cuando se considera el piso salarial y ese monto se va incrementando cada vez que hay una discusión de paritaria nacional”, expuso.

Vélez destacó que desde los gremios plantearon la necesidad de que el Ejecutivo local asuma el porcentaje perdido por la medida nacional. “Solicitamos que la provincia se hiciera cargo, pero no con el nombre de Fonid, sino con otro nombre, hasta tanto se resuelva alguno de los nueve proyectos que están presentados a nivel nacional”, planteó.

En cuanto al aumento recibido con el mes de febrero, la referente de Adep indicó: “el 30% que hemos recibido bajo protesta, no remunerativo y no bonificable, hoy ya no alcanza para nada. El salario que lo estirábamos para que nos alcance 25 días en el mes, hoy no alcanza más que hasta 15 días”.

“Es notable cómo el docente está buscando otro cargo, tiene otro trabajo alternativo y esto es por la misma condición de su salario”, sostuvo Vélez ilustrando la realidad de los trabajadores de la educación.

LA CGT EVALÚA UNA GRAN MOVILIZACIÓN PARA EL 1° DE MAYO, PERO NO DESCARTA HACER UN PARO ANTES

La mesa chica de la CGT se amplió con más integrantes, aunque en la reunión de esta tarde no decidió la fecha y la modalidad de su nueva medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. Luego de casi tres horas de debate, se impuso la propuesta del sector dialoguista y se difirió hasta el jueves 11 la definición de la protesta por parte del Consejo Directivo cegetista. De todas formas, la idea predominante es movilizarse el 1° de mayo para conmemorar el Día del Trabajador, que se convertirá en otro escenario callejero del malestar sindical.

El cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) dijo tras el encuentro que “una de las movilizaciones será el 1° de mayo, pero previamente habrá actividades que se confirmarán el jueves 11 en la reunión de Consejo Directivo”, donde se analizará la “modalidad de acción” que elegirá la central obrera.

En diálogo con el periodismo, afirmó que la protesta de la CGT “no es solamente por un tema de despidos sino que hay que debatir de fondo si al que no tiene nada y está en el último escalón de la vida, el Estado lo tiene que dejar a su merced”. Y agregó: “Creemos que el Estado tiene que ser eficiente y articulador para quienes lo necesitan y en desarrollo para nuestro país”.

La nueva reunión de la mesa chica de la CGT, anticipada por Infobae, estuvo caracterizada por un intenso debate sobre la continuidad del plan de lucha, que se inició el 24 de enero pasado con un par de 12 horas con movilización al Congreso. Hacía dos meses que los dirigentes cegetistas no se veían para debatir cómo seguir la protesta contra las políticas de Milei y ahora lo hicieron en medio de fuertes presiones de distintos sectores sindicales para que se le ponga fecha a un paro general.

El encuentro de la mesa chica cegetista contó con la participación de Daer, Pablo Moyano (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Abel Furlán (UOM), Mario Manrique (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferrroviaria), Julio Piumato (judiciales), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Omar Plaini (canillitas) y Pablo Flores (AFIP). Hubo ausentes con aviso como Sergio Romero (UDA) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento).