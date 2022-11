Mónica Cunchila: La justicia no puede seguir jugando así

El caso de Iara Rueda continúa sin una respuesta y a más de dos años del femicidio, la familia continúa pidiendo justicia.

Mónica Cunchila, madre de Iara, dialogó con Somos Jujuy y explicó: “Yo creo que ya tenemos que tener fecha, ya se cumplieron los plazos que era de 10 días para todos los abogados”.

mama-de-iara

Luego agregó: “El día lunes ya se metió el tema de apertura a pruebas de parte nuestra. Ahora estamos esperando fecha de debate, que es un solo día, y ahí la fecha de juicio”.

Con respecto a la fecha de juicio, Cunchila dijo: “Si ellos quieren y tienen ganas, me pueden dar ahora la fecha de juicio, o sea que está la predisposición de la jueza, tendríamos que estar comenzando el juicio ahora o a más tardar hasta el 20 de noviembre”.

En otro tramo de la entrevista, la madre de Iara indicó que no va a dejar de pedir justicia por su hija: “En todo caso pido que se habilite en plena feria judicial para que sigamos con el juicio de Iara ¿Por qué para otros habilitan todo y por qué para el caso de Iara no se va a habilitar?”. Además añadió: “Sería una vergüenza que no me habiliten porque ya se cumplieron todos los plazos”.

Luego continuó: “La justicia no puede seguir jugando así, nos tienen que dar una respuesta y voy a insistir. En plena feria judicial o en navidad, acá estaremos. Sólo estamos esperando a que el tribunal nos de la fecha del debate y luego el juicio. Estamos en mano de ellos”.

Finalmente la madre de Iara aseguró: “Yo no voy a dejar ni permitir que sigan extendiendo más los plazos. Esto tendría que haber salido hace rato. Me tienen que dar una respuesta, este caso marcó un antes y un después en la provincia. Seguimos gritando en las calles porque todos los familiares pedimos justicia”.

Leer más: Femicidio de Iara Rueda: el fiscal Darío Osinaga estimó que el juicio podría iniciar en dos meses

CAUSA CONTRA LOS 8 EFECTIVOS

En relación al juicio contra los 8 efectivos policiales fueron acusados como presuntos coautores del delito de “Violación de los deberes de funcionarios públicos”, según lo prevé el artículo 248 del Código Penal de la Nación, por inacción y falencias en la búsqueda de Iara Rueda, Mónica dijo que por el momento en esa causa no hubo avances.

"Me detiene el tema de que no puedo ir a la Cámara de Apelaciones, se me cruzan los tiempos y tengo a mi abogado pero siento que yo también tengo que estar ahí, no solamente mi abogado así que no falta nada", explicó la mamá de Iara.

EL FEMICIDIO DE IARA RUEDA

iara-sabrina-rueda

El 23 de septiembre del año 2020 Iara Sabrina Rueda fue vista por última vez con vida. Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda que terminó con la trágica noticia de su asesinato. Su cuerpo fue hallado semienterrado en un descampado del barrio 2 de abril de la ciudad de Palpalá el 28 de septiembre.

Actualmente la causa judicial, en la que hay tres imputados, dos mayores y un menor de edad, se encuentra esperando la resolución para que se pueda elevar a juicio definitivamente.

Leer más: Septiembre 2020: un mes que aún duele en Jujuy