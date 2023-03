Ola de robos en Córdoba y preocupación en Jujuy: Morales podría hablar con Schiaretti

En las últimas semanas se profundizo el problema de la inseguridad en Córdoba . Hubo una ola de robos y agresiones en algunos barrios y esto generó preocupación en la comunidad de Jujuy que vive en esa provincia.

Alberto Del Cura, responsable de la Casa de Jujuy en Córdoba, explicó en La Mejor Mañana-AM630 que, si bien en el barrio Nueva Córdoba hay mayor visibilidad, es un tema que abarca a casi todos los sectores de la capital provincial.

"Siempre hay hechos de inseguridad, desde el año pasado que estamos trabajando", puntualizó y recordó los "robos piraña" que tomaron relevancia en el 2022.

Del Cura reforzó el mensaje que vienen manifestando: "Solicitamos que hagan las denuncias". El titular de la Casa de Jujuy en Córdoba explicó que por la nueva ola de robos solo tiene una denuncia de un jujeño. "He sacado una nota pidiendo por favor que me envíen las copias de las denuncias para presentarme en Tribunales como querellante y podamos ver qué pasa. Si no tenemos las denuncias es imposible", sintetizó.

Ante la negativa que pudiera recibir una persona en una comisaría a la hora de asentar una denuncia, solicitan que, si el damnificado es de Jujuy, se comunique con la Casa que nuclea a la comunidad jujeña en Córdoba para que haya un accionar rápido.

Del Cura también explicó que la Policía de Córdoba "está desbordada". En este sentido aseguró que es una de las preocupaciones más grandes de la gente. "Lo primero que digo es que cuiden y que denuncien si les pasa algo", precisó

Asimismo, Del Cura comentó que los robos y la falta de seguridad fueron dos temas que hablaron Gerardo Morales y Juan Schiaretti en una reunión que tuvieron el año pasado y no descartan un encuentro próximo. "Seguramente el gobernador de Jujuy hable con el gobernador de Córdoba para ver esta situación", adelantó.

De cara a las próximas acciones, Del Cura solicitó que al tener la copia de las denuncias sean enviadas a la Casa de Jujuy en Córdoba para continuar con el armado de una presentación judicial.

