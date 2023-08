Por las condiciones del tiempo, prohibieron hasta el viernes todo tipo de quema en Jujuy

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático informaron que fueron suspendidas todas las quemas autorizadas a partir de este martes y hasta el día viernes.

“Se recomienda no hacer ningún tipo de fuego al aire libre dado que por las condiciones meteorológicas las pavesas (pequeños materiales de fuego) pueden volar hasta 5 kilómetros de distancia encendidas y prender un incendio en cualquier lugar”, indicaron desde la cartera encabezada por María Inés Zigarán.

Asimismo, reiteraron la recomendación de no tirar colillas de cigarrillos, no prender fuego los restos de poda y no quemar basura.

Ante cualquier columna de humo o un incendio, es fundamental llamar al 911 o al 4271971.

AUMENTÓ EL VALOR DE LAS MULTAS POR GENERAR INCENDIOS

En Jujuy la emergencia ígnea se prolongó hasta enero de 2024 por lo que las sanciones ante el inicio de focos de incendios continuarán siendo severas.

Alejandro Cooke, director de Incendios en Vegetación y Emergencias Ambientales, explicó que en la jornada del último martes se actualizaron las multas que rigen para aquellas personas que generen cualquier tipo de foco ígneo en Jujuy.

"Con respecto a las multas, son unidades fijas de combustible y la multa más baja está alrededor del millón de pesos en estos momentos", precisó Cooke. Luego indicó que como Jujuy atraviesa la temporada de incendios, ahora no se puede hacer fuego al aire libre, ningún foco que no esté autorizado ni controlado por las organizaciones correspondientes.

"Esto se aplica el barrer las hojas y prenderle fuego, genera una multa el hacer una poda y quemar los restos de poda, también genera multa hacer un asado en el campo que no sea en un lugar autorizado donde haya parrilla, donde haya control y donde esté despejado y esté el predio en condiciones. Le pedimos a la población de Jujuy y a los visitantes que tengan conciencia y cuidemos nuestra provincia entre todos", planteó el funcionario.