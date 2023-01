Por deudas del PAMI, desde este martes suspenden la atención en clínicas de Jujuy

El Programa de Atención Médica Integral, conocido popularmente como PAMI , acarrea hace varios meses deudas con la Cámara de Salud de Jujuy . Por esta razón y atento a que no hay una solución a la vista, determinaron el corte de crédito desde este martes 24 de enero y no habrá atenciones a los afiliados . Sólo se verán urgencias y emergencias.

Francisco Scaro, presidente de la Cámara de Salud de Jujuy, dialogó con Canal 7 para detallar la situación que transitan y la profundización de una problemática que tiene a las clínicas de la provincia “desfinanciadas” por la falta de pago del PAMI.

“Lamentablemente hemos llegado a un corte de crédito por falta de actualizaciones del PAMI. No podemos seguir sosteniendo esto, venimos de 9 meses de negociar con el director de la delegación jujeña, Francisco Rodríguez, y lamentamos mucho llegar a esta medida”, puntualizó Scaro quien además remarcó que atenderán urgencias y emergencias de los afiliados.

Según el detalle del presidente de la Cámara de Salud de Jujuy, las actualizaciones que adeuda el PAMI rondan los 32%. Correspondería un 10% del mes de octubre, 12% del mes de noviembre y 10% del mes de diciembre.

“Las clínicas están desfinanciadas, venimos intentando hablar con el señor Rodríguez, pero no se llega a nada y no tenemos novedades. No podemos seguir creyendo en una mentira, nos dijeron que el 18 de diciembre estaría todo y nosotros creímos, esperamos hasta el 18 de enero, pero tampoco sucedió”, manifestó Scaro quien además argumentó que el corte de servicios se da desde este martes a las 00 en todas las clínicas que integran la Cámara de Salud de Jujuy.

La deuda del PAMI se sentirá fuertemente en Jujuy teniendo en cuenta que es la segunda obra social más importante de la provincia. “Seguiremos con esta medida hasta que tengamos una solución del señor Rodríguez y también del orden nacional. Hasta que no esté solucionado, no se va a levantar el corte de crédito”, finalizó el presidente de la Cámara de Salud.