Por la devaluación y la inestabilidad, registran faltantes de materiales para la construcción en Jujuy

El flamante presidente de la Nación, Javier Milei, anunció que la obra pública pasará a manos del sector privado como consecuencia de que no hay dinero para financiarlas.

A raíz de este comunicado, desde la Cámara Argentina de la Construcción indicaron que la situación en el sector es muy crítica. Pedro Campos, referente de la entidad en la provincia, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó que a partir de la declaración de Milei no tienen definido cómo proceder pero tienen en claro que “habrá una disminución muy grande en la obra pública”.

A su vez, manifestó que se registra un faltante de los materiales que imposibilita seguir en la ejecución de las obras. “Hay mucha especulación desde fábrica, y a nivel local hay muchos materiales que no tienen precio, no tienen las cantidades que se necesitan o te piden una cifra que es imposible”, indicó sobre el panorama que enfrentan.

Campos sostuvo que ante la situación que viven la mayoría de las empresas “son muy pocas las que salen y siguen adelante”. En ese sentido, explicó "las obras de las provincias se hacen por convenio con financiamiento de Nación”

“Hay que observar cómo sigue la situación porque no se puede cortar de un día para otro, pero el panorama será crítico”, afirmó ya que el sector de la construcción “es generadora de trabajo directa e indirectamente y va a perjudicar a empleados, corralones, obreros de la construcción, empresarios y mucha gente va a estar involucrada”.

Por último, detalló que por el momento “la falta de fondos todavía no la sentimos”, a pesar de que se produjeron paros por este tema. “Un problema que se arrastraba era que no cerraba la ecuación económica de las obras. La inflación es tal, que la compensación no alcanza para cubrir los costos y había obras que ya se pararon, pero el punto crítico de la no continuidad de la obra pública todavía las empresas lo avizoran y despidieron gente pero otras todavía no porque lo que certificamos en noviembre lo cobramos en enero y lo que certificamos en octubre y cobramos en diciembre, tendrá una demora”.