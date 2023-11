Pronostican alerta amarilla por tormenta para este miércoles en gran parte de Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta para la zona de Valles y Yungas para este miércoles por la noche.

Según informó, las localidades afectadas serán: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano, zona baja de Tilcara.

smn alerta amarillo tormenta

“El área será afectada por tormentas, algunas pueden ser localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, comunicó el organismo del tiempo.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.