Proyectos, ideas y cruces: el debate de los candidatos a senadores por Jujuy

A menos de una semana de las elecciones generales , los candidatos a senadores por Jujuy debatieron en Detrás de las Noticias . Carolina Moisés de Unión por la Patria, Alejandro Vilca del Frente de Izquierda y Mario Fiad de Juntos por el Cambio plantearon sus posiciones y proyectos. Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza, decidió no participar.

CAROLINA MOISÉS: PROPUESTAS E IDEAS

“Soy diputada nacional y es un orgullo representar a los jujeños en la Cámara de Diputados, para eso me han elegido y estoy segura de que pude interpretar la voluntad de la mayoría de los jujeños en cada una de mis votaciones. En la página del Congreso pueden ver los proyectos que abordé y la tarea parlamentaria que desarrollé. Ahora soy candidata a senadora por Unión por la Patria, acompañando el proyecto de Sergio Massa. Los jujeños necesitamos un proyecto de esperanza y de trabajo en conjunto”, planteó de manera inicial.

“Me caracteriza recorrer y saber qué les pasa a los jujeños y jujeñas. Los pude defender, he puesto el cuerpo y el alma en cada decisión que me tocó tomar. Quiero ser senadora y ocupar este lugar en representación de las mujeres que se levantan luchando y esforzándose por la comunidad”, indicó.

En cuanto a su labor en el Congreso, sostuvo que “la tarea parlamentaria siempre es colectiva, presenté muchos proyectos de ley para defender los intereses de argentinos y argentinas, hasta acompañar con la firma a proyectos para apoyar la salud, la universidad y garantizar los recursos para jujuy”.

En ese sentido, expuso que “el último proyecto que presenté es la creación de la Universidad Nacional de las Yungas, que tenga centro en Ledesma, Tartagal y Orán, creemos en el desarrollo del Norte Grande”.

Con relación a las perspectivas hacia el cambio del Gobierno, Moisés expresó: “veo a Argentina con crecimiento y desarrollo, me niego a mirar el país que algunos detestan y alimentan la bronca y el enojo. Hay un montón por defender, hay una forma de vida en nuestro país que es mejor que en muchos países, entendemos que hay problemas como la pobreza y la inflación, Sergio Massa va a ser el presidente que va a tener la legitimidad para tomar las decisiones, para hacer; queremos un presidente fortalecido y capaz para superar la crisis”.

Mensaje al electorado:

“Quiero que consideren lo que está en cada plato de la balanza. La bronca nunca es buena consejera, estamos poniendo en riesgo quizás el futuro de nuestros hijos, no podemos permitir que nos quiten la salud y la educación, hay un montón por defender. Hay cosas de la situación económica que quizás te lleven a cometer un error, no nos arriesguemos a poner con la boleta un arma de fuego en las manos de los chicos. No podemos votar con enojo, sino con templanza. Si estás esperanzado, vota por Sergio Massa”.

ALEJANDRO VILCA: LA IZQUIERDA COMO ALTERNATIVA

Alejandro Vilca, actual diputado nacional, sostuvo que “hay 5 candidatos a presidente y la Izquierda lo tiene, es Myriam Bregman, además se eligen senadores y diputados; y es importante porque con todas la bancas se quisieron llevar al pueblo por delante y en estas elecciones es importante tener representantes que se planten porque a esta crisis llegamos porque al país lo han saqueado”.

“Las empresas dejan menos de lo que se recauda con el estacionamiento tarifado en San Salvador de jujuy, estamos en presencia de un robo y un saqueo, si no lo denuncian, es porque son cómplices. Planteamos que los recursos estén bajo control de los trabajadores y las comunidades”, afirmó.

Con relación a su rol como legislador nacional, indicó: “desde la Izquierda presentamos un sinnúmero de proyectos, con la reducción de la jornada laboral en las principales fábricas de tecnología se podrían crear miles de puestos de trabajo, también el proyecto de ley interzafra para el tiempo en que no cobran nada los trabajadores golondrina. Además, la iniciativa de un salario que sea móvil y cubra la canasta, con la devaluación están perdiendo siempre los trabajadores, es la mejor solución para combatir la inflación”.

Sobre las perspectivas del cambio de Gobierno, consideró que “la situación de Argentina es muy difícil y la gran mayoría de los candidatos habla de ajuste”. Frente a eso sostuvo que “hay que organizarse y defender nuestros puestos de trabajo porque lo que ofrecen es más pobreza”.

“Le digo a la gente que no se resigne, necesitamos diputados y senadores que se planten para defender los derechos y acompañen al pueblo. A muchos jóvenes se les quiere vender que la salida es con ajuste y hay que quitarle a los jubilados, por eso hay que defender a la educación pública, porque la vienen vaciando”, aseguró.

“Hay que tener un sistema único y nacional, defender la educación para que sea una oportunidad para el progreso”, aseveró.

Mensaje al electorado:

"Quería mandar un mensaje a los que están decepcionados, a los que tienen bronca. Hemos llegado a esta situación por los que vinieron gobernando: Massa devaluó, Bullrich dice ajuste o palos y Milei hiperinflación. Qué culpa tienen los trabajadores precarizados, la juventud y los jubilados, a la culpa la tienen los grandes empresarios, los que fugan dólares y la timba financiera.

Hay que votar a la Izquierda para organizarnos. No te resignes, votá por tu futuro, en defensa propia y que no sigamos perdiendo los de abajo".

MARIO FIAD: PROYECTAR INICIATIVAS LOCALES

Mario Fiad, senador de Juntos por el Cambio que busca la reelección, comenzó generando una evaluación “del contexto en el que estamos los argentinos, y lo importante y trascendente de esta elección”. En esa línea, señaló que “tenemos 3 candidatos potenciales, Massa que representa seguir con lo mismo, con una inflación del 140% interanual y más de 40% de pobreza. Eso es Massa, agregado a lo de corrupción, esa matriz corrupta que significó Milagro Sala en Jujuy, Sena en Chaco, Sueños Compartidos, Insaurralde y ”Chocolate" Rigau".

“Por otro lado, Milei que es un salto al vacío y propone cosas alocadas que van en contra de la sociedad”, evaluó.

En cuanto a la tarea en el Congreso, expresó: “soy senador y vengo presentando muchos proyectos, pero quiero resaltar 3, de los cuales 2 son ley, el de la prevención de suicidio y la ley de cuidados paliativos. Trabajé en muchos proyectos en lo que hace a la lucha contra adicciones además de lucha franca contra el narcotráfico”.

De cara al 10 de diciembre, manifestó: “veo una Argentina virtuosa y potente, nos vimos sumidos en esta generación de pobres que fue el kirchnerismo. 2 millones de argentinos bajaron al nivel de la pobreza. Creo en la potencia, en el compromiso y en la acción. Juntos por el Cambio tiene la sustentabilidad para sacar adelante al país con senadores, diputados y la defensa irrestricta que vamos a hacer”.

Fiad cuestionó los resultados de la gestión de Fernández. “Triplicaron la inflación, terminamos con un 45% de inflación y está en un 140%. Massa dice que va a hacer lo que no hace desde hace 4 años, Alberto está desaparecido y Cristina piensa en su agenda judicial para asegurarse la impunidad. Patricia Bullrich tiene el equipo y el plan”, aseguró.

“La educación pública y gratuita es un emblema para los radicales y Juntos por el Cambio. La seguridad, educación y salud son las principales funciones del Estado. Y en Jujuy se están haciendo las cosas”, sostuvo y en ese sentido se refirió a la construcción de escuelas.

Mensaje al electorado:

“Me conocen, saben de mi trayectoria, de la persona que soy y de la defensa irrestricta que hice por Jujuy en cada oportunidad. Voy y quiero defender, representar nuevamente a la provincia. Estamos con una situación complicada con la pobreza, la hiperinflación y la corrupción. Creo importante y necesario pensar en lo más racional para la próxima elección y Patricia Bullrich representa la racionalidad y está sustentada por 10 gobernadores y 500 intendentes para que lleve un plan de gobierno con un gran equipo”.