Refuerzan campaña de donación de sangre en Alto Comedero

El Centro Regional de Hemoterapia celebrará la próxima semana el Día del donante de sangre con una intensa campaña en la zona de Alto Comedero a fin de sumar mas voluntarios a la colecta.

Juan Contreras del Centro Regional de Hemoterapia, detalló que junto con el CPV de Alto Comedero realizarán una jornada de concientización y promoción de la hemoterapia ya que Jujuy se abastece pura y exclusivamente de la donación voluntaria. “Queremos que más vecinos de Alto Comedero se sumen a la iniciativa, que se acerquen al Centro Regional de Hemoterapia que atiende de 7 a 19 para que puedan colaborar. Y quienes no puedan llegar hasta el centro pueden acercarse a las carpas que se montan en la Capital y en el interior”, señaló.

Pese a que las campañas de recolección de sangre que se realizan en distintos puntos de la ciudad se vieron afectados por las bajas temperaturas, Contreras aseguró que las donaciones se sostienen; “la gente se suma y cada vez son más los donantes que se acercan al Centro Regional de Hemoterapia”, aclaró.

Recordó que la donación de sangre es un procedimiento sencillo que lleva entre 10 a 15 minutos, no engorda, no debilita, no hace perder peso, se utiliza siempre material descartable así que no hay posibilidad de contagios, y no duele.