Remodelación del Mercado Central: se espera que la obra finalice a fines de marzo

Hace unos meses inició la remodelación del Mercado Central “6 de agosto” y se espera que a fines de marzo quede totalmente inaugurado. Contará con puestos nuevos, nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas y locales comercailes que pondrán en valor el mercado.

El intendente de San Salvador Raúl “Chuli” jorge habló con Canal 7 e indicó que la obra avanza por buen camino. “Hay un gran trabajo comercial con los puesteros, se los llevó a Buenos Aires para ver ejemplos de funcionamiento de los mejores mercados que tiene el país”.

Jorge indicó que allí analizaron como se gestiona, se comerciliza los diferentes productos. Además, tienen que ser “limpios, modernos y generar una oferta moderna gastronómica diferente”.

Confirmó que la panta alta del mercado se va a instalar adecuadamente para que también sea utilizado y permanentemente de visitas y un atractivo diario para el turismo.

LOS PUESTEROS CONCURSARÁN PARA OCUPAR ESPACIOS EN EL MERCADO CENTRAL

La obra que posibilitará revalorizar una zona que potenciará el turismo en la Capital, una actividad que año a año va evidenciando índices sostenidos de crecimiento, tendrá la novedad que luego de la finalización de las obras, abrirá convocatoria para que los interesados puedan cubrir los puestos.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Gastón Millón, adelantó que la obra cuenta un gran avance, “una vez que tengamos fechas determinadas y plazos, porque ya tenemos hecha la distribución de superficie y rubro de los espacios, se hará una convocatoria pública para que se presenten propuestas de aquellos que quieran acceder al mercado”.

“Lógicamente, los viejos puesteros tendrán prioridad, habrá mucho más locales que antes ya que será un nuevo mercado con nuevas características que va a tener que manejarse con legalidad, por lo que los requisitos serán mas rigurosos y el funcionamiento va a cambiar”, agregó.

De la misma manera, aclaró que incluso los puesteros que estaban antes de las obras deberán concursar, “si el puestero no se presenta por concurso o no cumple con los requisitos, no podrá acceder; no tienen garantizado el local sino la prioridad de regreso”.

Te puede interesar: Mercado central: ofrecerán lugares de trabajo a los puesteros o un subsidio mientras dure la obra