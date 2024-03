Renovaron el alerta amarillo por fuertes tormentas para este martes en Jujuy

E l Servicio Meteorológico (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por tormentas fuertes para este martes en gran parte de Jujuy.

Por lo que se espera abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora.

Las precipitaciones podrían darse en horas de la tarde, y las zonas afectadas serán: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara, y zona montañosa de Tumbaya.

En tanto, para la capital jujeña los datos del tiempo indican que habrá una máxima de 30°, la mínima de 23°, hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de tormentas fuertes para horas de la tarde y noche.

alerta amarilla 12 de marzo

Recomendaciones para días con alerta amarilla:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.