Rige alerta por tormentas en Jujuy: pronostican fuertes lluvias para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por fuertes tormentas para el centro y el este de Jujuy: se prevén eventos de intensidad para la noche de este jueves 14 de marzo .

El reporte del organismo indica que la zona incluida por el alerta de nivel amarillo está compuesta por:

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano

Zona montañosa de Humahuaca

Zona montañosa de Tilcara

Zona montañosa de Tumbaya

El Carmen

Ledesma

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

Zona baja de Tilcara

Alerta por tormentas SMN

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos”, indicaron desde el SMN.

Asimismo, resaltaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”.

RECOMENDACIONES ANTE UN ALERTA AMARILLO POR TORMENTAS

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas. Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

EL ESTADO DE LAS CALLES EN JUJUY TRAS LOS CONSTANTES TEMPORALES

En diálogo con Canal 7, el concejal Gastón Millón comentó que la comisión de obras emitió dictamen y este jueves podrían aprobar la emergencia vial en San Salvador de Jujuy.

Esta iniciativa surgió debido al mal estado en que quedaron las calles de la capital jujeña luego de varias tormentas que azotaron San Salvador de Jujuy durante las últimas semanas.

"Según nos informó el Secretario de Obras Públicas, más de un 70% de la red vial de la ciudad sufrió algún tipo de daño", reveló Millón.

También aseguró que "la maquinaria municipal está trabajando" en las reparaciones, aunque aclaró que "mientras exista previsión de lluvia inmediata cierta maquinaria no puede trabajar por el peso que tiene" ya que si el suelo no se secó, "se podría hundir, lo que agravaría aún más la situación".

El funcionario lamentó que los trabajos no se puedan llevar a cabo con celeridad, no solo porque las lluvias y alerta de ellas persisten sino también porque "ya no tenemos la posibilidad inmediata de acceso a financiación a través de Nación para la reparación y la urgencia".

"El metro cúbico de hormigón se disparó por las nubes y es necesario para la reparación de calles", comentó e indicó que si bien el personal de obras estaría cobrando normalmente su sueldo, el problema ahora radica en el alto costo de los materiales.