Se cumplen 6 meses de la desaparición del abogado jujeño en Mendoza: "No tengo nada para hacer mi duelo"

El viernes 27 de enero, a las 13:59, el abogado jujeño radicado en Mendoza, Nataniel Guzmán (38) envió su último mensaje de WhatsApp. Esa noche, él y sus amigos habían planeado juntarse a comer un asado. Pero Nataniel no fue. No solo ello, ese fue el último mensaje que envió el joven y, además, la última vez en que se tuvo un rastro concreto sobre él.

Desde entonces, hubo algunos “rebotes” en la señal de su celular, una celda activa que ubicaba al teléfono en la zona de Canota (Las Heras) ese mismo 27 de enero y unas imágenes previas captadas ese mismo día por dos cámaras de seguridad (una en calle Belgrano y otra en calle 25 de mayo, ambas de Ciudad y cerca de donde se encontraba su departamento) donde se lo veía caminando. Pero nada concreto ni tangible sobre Nataniel Guzmán, nada puntual que pudiera ayudar a dar con su paradero o saber qué ocurrió con él. Y este jueves se cumplirán 6 meses desde su misteriosa desaparición.

“Siento que estoy pasando por un mar embravecido, sin brújula ni horizonte que vislumbre una salida. Te invaden todos los miedos. Uno piensa que con 67 años ya los superó a todos, pero de repente volvieron, y son miedos a todo lo que pueda haber pasado con Nataniel. Cada vez que llama la oficial que está al frente de la búsqueda de mi hijo, ni siquiera me sale decirle 'buen día', sino que -automáticamente y sobresaltada- le preguntó '¿qué pasó?'”, resume la mamá del abogado, Silvia Saavedra, a Los Andes.

Mamá de Nataniel Guzmán. Foto: Los Andes

“Empezás a sobrevivir en esta incertidumbre, todo te cambia. No es lo mismo tener a donde hacer tu duelo a no tener nada; es un dolor inmenso, una angustia, una bronca, una rabia y otras tantas cosas para las que no hay palabras”, agregó la mujer, quien vive en Bariloche y viaja periódicamente a Mendoza, ilusionada con saber algo de su hijo.

La causa sobre la búsqueda y el paradero de Nataniel Guzmán está a cargo del fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello. Y, en estos más de 180 días transcurridos, las hipótesis han sido por demás variadas, aunque no hay ni un mínimo indicio sobre qué ocurrió con Nataniel, ni una pista concreta sobre cuál puede haber sido su paradero.

Entre las distintas posibilidades que manejaron los investigadores en este medio año, se habló de un suicidio -o autoeliminación, algo que, a priori, descarta su madre- y hasta de una versión que colocaba al abogado en un contexto de contratación de servicios sexuales. No obstante, y más allá de esto, lo que desespera a su madre es que no haya nada confirmado, ni siquiera una mínima confirmación sobre cualquiera de estas dos hipótesis (o cualquier otra). Y lo único concreto es que Guzmán discutió con su pareja mientras estaban de vacaciones en Mar de Ajó en enero, que él regresó solo y antes de lo previsto a Mendoza, que envió ese mensaje el viernes 27 de enero y no mucho más.

Foto: Gentileza Silvia Saavedra.

“Trato de buscar a Nataniel en el presente, y hablar como que él está. Pero la esperanza es como una luz que se va apagando, y como que una se va apagando con ella. Debo ser consciente de que son 6 meses sin ningún tipo de rastro y que, a no ser que el universo haga un milagro, es todo muy difícil”, reflexiona, entre lágrimas y con la voz entrecortada, la mamá del abogado que cumplirá en pocas horas 6 meses desaparecido.

“Como mamá, yo tengo indicios de que no se ha suicidado ni ido por su cuenta. Él no se va a ir y va a dejar a su gato solo, encerrado en el departamento. Tampoco iba dejar sus anteojos o sus gotas para los ojos. Mucho menos se va a ir por mucho tiempo sin sus elementos básicos para su salud. Esos son detalles que tengo yo, porque sé quién es Nataniel”, refuerza.