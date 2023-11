Se inundó su casa en el temporal en Humahuaca y pide ayuda: "Desde la municipalidad prometen y no hacen nada"

El pasado miércoles hubo un intenso temporal en la zona de la Quebrada. En la localidad de Humahuaca evacuaron a familias que fueron perjudicadas por el ingreso de agua a sus viviendas y anegaciones que significaban un riesgo.

En este contexto hubo reclamos a la municipalidad por falta de obras ante un problema que aqueja constantemente a quienes viven en la zona. Juana Zerpa, una de las personas damnificadas por este temporal, dialogó con Canal 7 de Jujuy y dio cuenta de su situación.

"Me ha tapado el agua. Ando enferma encima y esto ha roto todo, mis cosas están todas tapadas, los servicios, todo", puntualizó la mujer que espera ayuda más intensiva desde la Municipalidad de Humahuaca teniendo en cuenta que son sectores que hace años sufren las consecuencias de la lluvia.

"Quisiera que alguien me ayude con algún colchón porque el agua ha tapado todas mis cosas, las frazadas que tenía. Además, perdí un celular en medio de todo", aseguró Juana quien además explicó que, si bien solo tuvo pérdidas materiales, tiene que volver a proveerse de muchas cosas para poder vivir.

En cuanto al estado de su casa tras el temporal, Juana puntualizó: "No se podía caminar adentro, vino mi familia, mi hermano y han sacado con un balde y pala. Hubo mucha gente que me ayudó porque yo no puedo hacer nada porque me duelen los huesos".

Juana solicitó ayuda a la Municipalidad de Humahuaca ante esta situación. "Ellos vienen, prometen y no hacen nada", aseguró. Además, agregó que tiene que solucionar este problema habitacional porque no tiene a otro lugar para ir.

Temporal en Humahuaca