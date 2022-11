Sequía en Jujuy: la próxima semana declararían la emergencia hídrica para la provincia

El periodo de sequía se extiende en Jujuy y, a pesar de las precipitaciones del fin de semana, el panorama es complejo. Los principales damnificados son los productores de las distintas regiones, que sufren la falta de agua para sus cultivos y sus animales en el marco de jornadas se calor intenso, que escala a casi 40 grados.

En ese contexto en la Legislatura de la provincia estudian iniciativas para declarar la emergencia hídrica y a partir de allí habilitar al poder Ejecutivo a aplicar medidas y políticas para abordar de manera concreta la problemática.

“Hemos vuelto a presentar le proyecto de emergencia hídrica. Es un proceso que hay que hacer", planteó al respecto el diputado Santiago Jubert. "Por suerte el fin de semana contamos con lluvias que si bien no van a ser de la ayuda que se necesita en algo sirven”, expresó en diálogo con Canal 7.

En cuanto al curso que tendrá la propuesta, indicó: “presentamos el proyecto la sesión pasada, ahora está en debate en comisión y vamos a trabajarlo para ver de poder sancionarlo de la manera más pronta”. Con relación a la aplicación de una medida de esa índole, sostuvo: “es darle una herramienta más al Gobierno para ver desde ahí cómo encamina la ayuda a los productores”.

La emergencia hídrica incluiría a todas las regiones de Jujuy. “Es para toda la provincia”, señaló Jubert y sumó: “se presentaron dos proyectos, uno para todo lo que es Quebrada y Puna y otro para el Ramal. Se unificaron y de ahí se van a trabajar los dos en conjunto”.

“Apenas tengamos sesión y con el acuerdo de toda la Comisión seguramente vamos a estar sancionando la ley”, sostuvo finalmente.

LA POSTURA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

De visita en Detrás de las Noticias, el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Carlos Abud Robles, se refirió al fenómeno que atraviesa la provincia hace años y se profundizó en los últimos años. En este sentido remarcó: “Tenemos muy presente esto, buscamos sostener lo que tenemos”. Además, explicó que siempre hubo asistencia a los productores. “La preocupación no se basa en que no haya disminución de producción sino cuidar que no se mueran las plantas porque si tenemos que replantar, pueden pasar 5 o 10 años hasta que las plantas vuelvan a dar”, sintetizó.