Susana Ustarez: "El bono no resuelve la situación salarial de los trabajadores"

El Gobierno de Jujuy anunció el último jueves un bono de fin de año de 100 mil pesos para los trabajadores de la administración pública a pagarse en tres cuotas. Horas después de conocerse la novedad, desde la Intergremial aceptan la medida aunque cuestionan que se haya resuelto por fuera de las negociaciones paritarias.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, Susana Ustarez, secretaria general de Apoc, gremio que integra la Intergremial, se refirió a la decisión del Gobierno de pagar esa suma en los meses venideros y pidió por aumentos que impacten en los salarios de los trabajadores estatales.

“En realidad el bono no es producto de una negociación sino de un anuncio del Gobierno. Desde la Intergremial veníamos planteando que antes de hablar de un bono, se hable de salarios porque hay un atraso salarial. Sea el monto que sea, un bono no resuelve la situación y luego de pagado desaparece del salario”, indicó Ustarez.

En esa línea, la secretaria general de Apoc insistió en que el bono “es una solución paliativa, momentánea y dividida en tres pagos en meses en donde el Gobierno no suele llamar a paritarias".

Ustarez recordó “que la altísima inflación ha deteriorado los salarios en alrededor de un 40%, eso sumado a que en unos días se conocerá la inflación de octubre que será cercana al 10% obliga al empleador a buscar una solución salarial para los trabajadores"

La referente sindical adelantó que la Intergremial no rechazará el pago del bono porque “como toda plata que llega, ayuda al trabajador pero no vamos a resignar nuestras demandas salariales porque el salario no se va a modificar con el bono”.

Por otro lado, la secretaria general de Apoc, mencionó que el Gobierno de Jujuy ofreció a algunos gremios un incremento salarial del 10% y elevar el piso salarial a 160 mil pesos en diciembre. “Creemos que la oferta es muy baja cuando hay un atraso salarial del 40%”, sentenció.

Por último, Ustarez subrayó que la Intregremial se reunirá el próximo lunes 13 de noviembre para analizar la situación luego del paro realizado el último jueves. “Vamos a tratar involucrar en esto al resto de los gremios estatales y a la CGT para diagramar cómo continúa la lucha salarial porque la discusión tiene que centrarse en cómo recuperamos los salarios”.