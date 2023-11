Temporal en la Quebrada: evacuaron a dos familias por las intensas lluvias en Humahuaca

Tal como anticipaba el alerta anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional, se registran lluvias de intensidad en la Quebrada de Jujuy, generando la crecida de los ríos, el corte de rutas y la evacuación de familias.

“Hay dos familias evacuadas en el barrio 23 de Agosto”, confirmaron a Somos Jujuy desde la Municipalidad de Humahuaca sobre la situación en la ciudad histórica.

Asimismo, informaron que “en estos momentos se está dirigiendo bomberos voluntarios y personal municipal hacia las localidades de Coctaca y Calete, donde se encuentran también los accesos complicados para el tránsito”.

En Tilcara, el río Huasamayo creció de forma repentina por las precipitaciones. En la Ruta Nacional N° 9, a la altura de El Perchel, el tránsito circula a media calzada “por crecida del caudal de agua, que provocó que sedimento invada la calzada”, indicaron desde el Ministerio de Seguridad.

En ese contexto, recomendaron “circular con velocidad reducida manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal policial del cuerpo de Seguridad Vial que realiza regularización del tránsito”.

EL ALERTA Y LAS ZONAS AFECTADAS

El alerta amarillo del SMN es para las zonas de: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano, zona baja de Tilcara.

LAS RECOMENDACIONES

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.