Un tucumano se enamoró en el Carnaval de Jujuy y busca a la joven por las redes

Vino a Jujuy por el Carnaval, se cruzó con una joven española que estaba de paseo, se enamoró a primera vista y le pidió una foto. Ahora busca que lo ayuden a través de las redes sociales para poder encontrarla. Se trata de Matías Gramajo Parisi, un joven de San Miguel de Tucumán que está terminando de estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica y que en su paseo por la Quebrada quedó “flechado” con una chica llamada Amaia.

Ante su deseo de contactarse con ella, publicó un tuit que dice así: “En el Carnaval de Jujuy, para ser exacto El Hornocal/Humahuaca. Conocí una chica súper bonita. Con la cual solo tengo una foto, sé su nombre: Amaia y que es española. Los vagos me dijeron que la gente de Twitter me podría ayudar a encontrarla. Así que aquí estoy esperando un milagro”.

Tras la gran repercusión que tuvo en Twitter, charló con La 100 FM y contó todos los detalles de la historia que se hizo viral.

“A Amaia la conocí en El Hornocal. Yo estaba con amigos y nos estábamos sacando fotos, cuando de repente escuché su acento y me llamó la atención. Me volteé, la vi y el cerro que estaba viendo quedó en segundo plano, quedé petrificado”, relató sobre el momento en el que se la cruzó por primera vez.

Luego, Matias se la volvió a cruzar en un segundo mirador y al decirle a un amigo que era 'muy bonita', este último lo puso a prueba diciéndole: '¿A qué no te sacás una foto con ella?'.

“Junté aire y fuerza, me acerco y me pide si le podíamos sacar una foto, acepto y cuando le voy a dar el celular, le pregunté si podíamos sacarnos una foto. Pero ella entendió que era con sus tres amigas”, recordó de esa tensa pero a la vez divertida situación.

Acto seguido, continuó: “Cuando se estaba yendo, le pregunté: 'Disculpa que sea molesto, pero... ¿me podría sacar una foto con vos?', y ella accedió con un 'sí' medio tímido y riéndose. Y cuando nos tomamos la foto, un hombre gritó de lejos: 'Ya ganao'”.

Tras las postales, ella y sus amigas les contaron cómo se llamaban pero todo quedó ahí, no se intercambiaron sus redes sociales para seguir en contacto.

Pasaron los días y el joven señaló: “Al volver, dije: '¡Qué tarado que soy! Podría haberle pedido el Instagram'. Busqué su nombre en las redes pero no pude encontrarla. Entonces, dije: el 'no' ya lo tengo, ahora vamos por el 'sí', y publicó el tuit, pensando en cuántas personas se conocieron por internet y formaron una relación”.

Sin embargo, nunca se imaginó la repercusión que iba a tener su publicación en Twitter. “Salí primero en una página de Jujuy y después mis familiares me fueron etiquetando en otros sitios con mi posteo. Muchos lo difundieron con buena onda y otros, riéndose pero yo lo tomé con humor porque no estaba haciendo nada negativo”, aseguró.

De hecho, recordó dos polémicos mensajes que también se tomó con humor: “'Yo lo conozco, ese loquito tiene novia' y 'El vaguito está disfrutando de sus 5 minutos de fama'”.

Lo cierto es que todavía no pudo comunicarse con ella. Aunque no baja los brazos: “Ojalá se entere, quizás terminemos siendo amigos o quién sabe. Obviamente me gustaría que tenga un final feliz esta historia”.

Por último, dejó una reflexión: “Quizás lo que me sigue impulsando es una enseñanza que tengo desde chico: 'No creas que sos menos o que no sos lo suficiente para esa persona, pero tampoco te creas más'”. Y remató con picardía: “Por lo menos estaría bueno que me diga: 'No tenés chance, tenés una inflación de 100% y tengo novio, chau'”.

Fuente: El Tucumano.