"Vamos a terminar de restablecer el orden", aseguró el gobernador Gerardo Morales

La última edición de Detrás de las Noticias contó con la visita del gobernador Gerardo Morales, quien se refirió al conflicto con las comunidades indígenas, (el conflicto docente y su candidatura a la vicepresidencia).

“Se les ha mentido mucho a las comunidades, diciéndoles que les queremos quitar las tierras, cambiar la religión, quitar hijos, de todo. No llevo hace un mes en el Gobierno sino 8 años”, afirmó el mandatario.

En relación a la reforma de la Constitución, aseguró que “no hay ningún artículo que se los afecte" y explicó que “se ha vuelto al último texto, con respecto al agua que se la plantea como un derecho humano”. "El régimen de agua es el mismo que del 1986, el agregado es: la sustentabilidad y el cuidado del ambiente; es una gran reforma con derechos”, puntualizó.

Sobre los cortes y el avance de la Justicia por los daños ocurridos el pasado 20 de junio, explicó: “Estamos en una situación que ya es terminal, no hay ni un solo artículo que afecte los derechos. Ya el juez federal impartió la orden que Gendarmería despeje la ruta”.

“Han sucedido delitos muy graves: la privación ilegítima de policías, no dejar transitar a la gente ni a las ambulancias libremente", apuntó y afirmó que “la justicia debe investigar”. En esa línea indicó que "hay muchos violentos que no pertenecen a las comunidades, esto se tiene que terminar, esto nos está afectando a todos los jujeños”.

El mandatario, también adelantó que realizaron una convocatoria con las comunidades aborígenes. “Hoy ya me reuní con 69 comunidades y a otras les está llegando la invitación. Más de la mitad pidieron que no las nombremos porque están amenazados por violentos que no pertenecen a las comunidades. En los cortes de ruta hay mucha política, con gente de afuera que cuando termine esto no les van a ver más la cara, pero a mí sí, tratemos que causar el tema por el diálogo”.

Morales advirtió que en relación a los actos violentos “está actuando la Justicia y la fiscalía y hay gente que va a tener que cumplir condenas que no son excarcelables”.

“Vamos a recuperar la paz que nos costó tanto tiempo y durante 8 años nos permitió proyectarnos como provincia y que nos vean en el mundo”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, el gobernador aseguró que “se han dicho tantas mentiras” y se refirió a una supuesta venta de tierras de la Puna a empresarios chinos o la supuesta venta de finca El Pongo.

“Cauchari es de los jujeños”, afirmó y aseguró que “ningún proyecto de litio 'salteó' a las comunidades”. En esa línea remarcó que “vamos a seguir con la producción de litio”.

Adentrándose en su candidatura a nivel nacional, aseguró que “voy a ser vicepresidente de los argentinos, y obviamente voy a trabajar para todo el pueblo argentino, pero mi corazón está acá”. “Jujuy necesita una reparación histórica y esa es la lucha”, apuntó.

En relación al conflicto docente, Morales aseguró que “tenemos diálogo permanente” y afirmó que “tuvieron un incremento salarial importante”. Señaló que “los docentes están volviendo y a los que no van les descontamos los días y el presentismo”, y remarcó que “ese descuento ya se aplicó”.

En referencia a la campaña para las elecciones PASO, Morales afirmó que “va bien” y afirmó que “territorialmente estamos mucho mejor” que el espacio de Patricia Bullrich. “Nosotros creemos en el Estado presente, pero el Estado eficiente”, señaló y adelantó que “con los planes sociales pensamos sacar a los intermediarios”.

En relación a la producción, “vamos a eliminar las retenciones a las exportaciones a 200 productos de las economías regionales”. “Vamos a bajar a un tercio el costo laboral y el costo fiscal y vamos a tener otra legislación laboral para el nuevo empleo”, explicó y afirmó que “el desafío es el trabajo, que saca a los pobres de la pobreza”.



“Dentro de Juntos por el Cambio somos un gran espacio, creemos que así tiene que ser la gobernabilidad de la República Argentina. Necesita un liderazgo, que no es andar a los gritos: es tomar decisiones y bancarlas”, planteó.

“Gestionar es lo que nos toca hacer a Horacio y a mí. Él no sólo tiene linda la ciudad, es la ciudad más segura de Latinoamérica. tiene buenos indicadores”, ponderó de cara a las Paso.

Con relación a la situación de la alianza que integra, que dirimirá su interna, sostuvo que tras las primarias: “todos vamos a estar unidos, la foto de Juntos por el Cambio, cuando se denunció el intento del golpe de Estado en Jujuy, es la foto que van a ver, vamos a estar juntos trabajando, el país lo necesita”.

Asimismo, cuestionó a la actual gestión nacional. “Desde Cambiemos nunca debilitamos la figura presidencial, cuando estas en gestión no podés hacer lo que está haciendo el Frente de todos, que ahora dicen que están unidos, pero sigue estando Grabois, Moyano, Máximo y La Cámpora”, analizó.

Con relación al candidato de Unión por la Patria, expuso: “Massa está en un rol patético, es el presidente de Argentina hace casi un año, que tiene la suma del poder”. En ese sentido, cuestionó: “cuál es la propuesta que Massa le va a ofrecer a los argentinos, que va a resolver que no resolvió y por qué no lo ha hecho”.