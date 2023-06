"Yo, la peor de todas", la secretaria general del Cedems escribió una carta por los ataques recibidos

Jujuy atraviesa por días álgidos de conflicto social con un paro docente que aún continúa por parte de Adep y con manifestaciones contra de la Reforma Parcial de la Constitución. El levantamiento de las medidas de fuerza por parte de Cedems devino en una catarata de agresiones en redes sociales que apuntaron a la comisión directiva de ese gremio y en muchos casos específicamente se dirigieron a la figura de Mercedes Sosa, secretaria general de ese sindicato.

Este martes, y tras el regreso de los docentes de nivel medio y superior a las aulas, Mercedes Sosa, quien asumió en la conducción del Cedems hace menos de tres meses, escribió una carta en redes sociales que se titula “Yo, la peor de todas”, en donde se refirió a los ataques recibidos.

“Hace tiempo que no puedo pasar por aquí... obligaciones y responsabilidades gremiales insumen bastante tiempo. También me preservé porque el levantamiento del paro por parte de la Asamblea del Cedems implicó un linchamiento mediático orquestado desde medios acólitos del gobierno. ”Traidora"; "vendepatria", "le han dado un terreno", " le han entregado un cargo en la universidad" "le han dado un puesto a ella y su comisión" la misoginia no podía faltar y prefiero no repetir las bajezas que he tenido que leer. Mi cabeza en una pica, servida en bandeja para sorna del visir. Han llovido los insultos como pedradas, desde las redes personas anónimas han escrito infinidad de calumnias", relata Sosa al inicio del escrito.

Al mismo tiempo, la secretaria general del Cedems agradeció las muestras de solidaridad y cariño recibidas. “Al mismo tiempo he recibido numerosas muestras de afecto, de cariño, devoluciones del proceso de lucha del Cedems y la reflexión necesaria en tiempos tan complejos. Gracias por esos mensajes amorosos, han sido escudo”.

Mercedes Sosa, actual secretaria general del Cedems

Por otro lado, Mercedes Sosa hizo mención a la decisión tomada el pasado sábado por la asamblea del Cedems. “El paro se levantó, sí. En una Asamblea abierta, participativa y democrática como hacía años no tenía mi gremio. La decisión fue reñida, sí. La decisión fue dolorosa, sí mucho. La decisión fue transparente, sí. Es abandonar la lucha contra la reforma? No, no, no. Es dejar el reclamo salarial? Tampoco porque hay nueva Paritaria el 13 de julio. Es abandonar a las comunidades? No. Es dejar solo al gremio ADEP? No, vamos a levantar su reclamo y a asistir solidariamente en el descuento que padezcan”.

La masiva asamblea que tomó la decisión de levantar el paro el sábado 24 de junio

Además, la dirigente sindical describió la situación que hoy viven los docentes del Cedems luego de esa asamblea y destacó la lucha de ese gremio que inició el lunes 5 de junio. “Hoy los docentes de media y superior son tildados de traidores y vendepatrias. Justamente el gremio que arrancó con medidas aquel 5 de junio, que rompió todo cerco para decir tiempo indeterminado, que pobló junto a otros gremios Docentes las calles de reclamos, que no acató la conciliación, que consultó en Asamblea absolutamente todo, que cobijó y organizó logística de asistencia para otros sectores, que acompañó a la vera de la ruta, que lo sigue haciendo hoy. Ese mi gremio, ese mi Cedems no merece ser vituperado con acusaciones fantasiosas. ¿Por qué poner toda la carga del NO a la Reforma en las espaldas de un sindicato? Si luego de un avance en Paritarias como no se venia dando hace 8 años no se valora este proceso de lucha, si se condena a los docentes, si se los acusa de traidores entonces las operatorias para demonizar a quiénes comenzaron esta ola de reclamos habrá cumplido su cometido”, cierra la carta.

Mercedes Sosa acompañó su posteo con una foto de un cartel que dice: “Profes vendepatria”

