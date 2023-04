Ataque a Sergio Berni: cuatro choferes fueron notificados de la apertura de la causa

Personal de la Policía bonaerense se presentó esta mañana en la empresa de colectivos Almafuerte, en Isidro Casanova, y notificó a cuatro choferes de la causa abierta a raíz del ataque a Sergio Berni .

Los choferes fueron identificados y podrían ser imputados por “lesiones leves”. Se espera que sean citados a declaración indagatoria en las próximas horas.

Luego de manifestar una voluntad inicial de dejar atrás la agresión, Berni cambió de opinión y denunció a los colectiveros que lo atacaron a trompadas y piedrazos. La agresión ocurrió en medio de una protesta tras el asesinato del chofer Daniel Barrientos en La Matanza.

Según pudo saber TN, Berni no irá a la fiscalía, donde estaba citado este miércoles, pero sí se comunicó con el fiscal y le manifestó su decisión de proseguir con la denuncia. La causa sigue y se va a identificar a los agresores del Ministro.

En un primer momento, Berni había declarado que no iba a denunciar el ataque porque no era “alcahuete”, sin embargo, cambió de opinión en las últimas horas luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, y la abogada Valeria Carreras, radicaran denuncias en la justicia nacional y en los tribunales federales de Comodoro Py.

Cómo fue la agresión a Sergio Berni

El funcionario llegó pasadas las 11.30 al cruce de la General Paz y la Ruta 3, donde choferes de colectivo protestaban. Apenas se acercó, fue atacado por los choferes que lo insultaron, le arrojaron proyectiles e incluso lo sorprendieron con golpes de puño, que le provocaron heridas en el rostro.

Cerca de las 12 del mediodía, el ministro de Seguridad bonaerense trató de retirarse junto con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio. El operativo no tuvo éxito en ese momento y el propio Berni trató de calmar hablándole a los manifestantes.

“Entiendo perfectamente el problema que están pasando. No hay nadie que esté poniendo la cara. ¿Cómo no voy a entender la bronca de los colectiveros? Pero por eso estoy acá. No me voy a ir hasta que pueda hablar con ellos y encontrar una solución. Vamos a seguir trabajando, no hay soluciones mágicas. Yo no me escondo”, señaló.

En simultáneo, seis ambulancias del SAME arribaron a General Paz para asistirlo. “No me voy a ir hasta que pueda hablar con ustedes. Yo no me voy a esconder”, respondió en medio de las constantes agresiones que recibía. Finalmente el ministro de Seguridad bonarense fue evacuado en un auto blindado.

