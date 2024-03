Canasta de crianza: se necesitan casi 250 mil pesos para criar un bebé según el INDEC

Criar un bebé de menos de un año costó $247.322 en febrero, mientras que para niños de 6 a 12 años necesitaron $313.672, de acuerdo con la Canasta de Crianza que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con respecto a enero, mostraron aumentos de 18,6% y 17,80% respectivamente, superando a la inflación mensual del 13,2% que se conoció esta semana.

La canasta que publica el organismo oficial incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niños y adolescentes, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.

La canasta de crianza durante febrero de 2024 se valorizó en:

Menores de 1 año: $247.322

$247.322 Infantes de 1 a 3 años: $294.266

$294.266 Tramos de 4 y 5 años: $249.458

$249.458 Niños de 6 a 12 años: $313.672

Caputo tras el dato de Indec de febrero: "La inflación ya está en un dígito, pero la medición no lo refleja"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato inflación de febrero publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) y aseguró que “ya está en un dígito, pero la medición no lo refleja”.

“Teniendo en cuenta la inflación de marzo, si le sacas el arrastre y lo que ha sido la recomposición de precios relativos como transporte y prepagas, ya estamos en un dígito”, expresó el titular del Palacio de Hacienda durante AmCham Summit 2024, el evento de negocios organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

El INDEC difundió esta tarde la inflación de febrero, que fue del 13,2% y acumuló 276,2% en los últimos 12 meses, lo que significó una desaceleración contra enero, que había registrado un alza del 20,6%.

En ese sentido, planteó: “El índice no refleja cabalmente lo que fue la baja en la inflación. Eso nos lo reconocían los productores como los supermercadistas. La mayoría remarcó su mercadería imaginando una situación de máximo estrés y no se dio. No solo no se dio, sino que se dio para el otro lado. Nunca nadie imagino el dólar bajando de $1300 a menos de $1000. Entonces, los precios quedaron totalmente desfasados en dólares y la forma de combatir esto es con las promociones”.