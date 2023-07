Candidato salteño de Milei sortea 100 dólares por día durante la campaña

El ex diputado nacional Alfredo Olmedo forma parte actualmente del espacio político La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei, y en el marco de su campaña para obtener una banca en el Parlasur, anunció una llamativa propuesta: regalará 100 dólares diarios a aquellos que se anoten en el sorteo, sin importar si son de la provincia de Salta o no.

Según sus propias palabras: "No me preocupa la crítica, los recursos son nuestros, no del Estado. El impacto es más grande y cuesta menos que lo que pagan los oficialismos en las provincias con plata de los contribuyentes", afirmó Olmedo defendiendo su original iniciativa.

El dirigente explicó que la inscripción para participar en el sorteo se realizará a través de una base de datos que se obtiene mediante el escaneo de un código QR disponible en sus redes sociales. Al completar un formulario, los interesados automáticamente entran en el sorteo de los 100 dólares diarios.

Además, aquellos que compartan en redes sociales fotografías de vehículos ploteados con la leyenda "Olmedo-Milei" o de candidatos de La Libertad Avanza, tendrán una doble oportunidad de ganar.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Olmedo utiliza estrategias inusuales para llamar la atención de los votantes. En el pasado, ya ha sorteado motocicletas, electrodomésticos y ha llevado a cabo recorridas en camiones con escenarios gigantes para montar shows con artistas locales y repartir gorras.

Ante las críticas que esta iniciativa podría recibir, el precandidato liberal aseguró que no es una forma de comprar votos y resaltó que los recursos utilizados provienen de fuentes privadas, no del Estado. "Quiero que la gente tenga algo útil consigo", afirmó Olmedo.

El ex diputado aspira a sumar dos diputados más para el espacio de Javier Milei en Salta. En cuanto a los cuestionamientos hacia él y el economista, considera que son resultado del enojo de la casta política.

Fuente: con información de Infobae