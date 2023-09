Joven de Neuquén asesinado en Bolivia: trasladan el cuerpo e interviene la Defensoría del Pueblo

A una semana del asesinato de Matías Rosales en Bolivia, aún no hay novedades sobre la investigación del joven de Neuquén que recibió al menos una puñalada en el pecho en Oruro, Bolivia. La madre de la víctima comunicó a Diario Rio Negro que trasladarán el cuerpo y que intervendrá la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Matías fue apuñalado mientras se encontraba de viaje en Bolivia. Su familia denunció que no recibió atención médica «por ser argentino» y se encuentra en el país para exigir justicia.

«No tenemos novedades de nada», manifestó Carina, la madre de Matías Rosales que se encuentra junto a su marido en Bolivia, tratando de que la justicia avance en el caso de su hijo. La mujer afirmó que no hay avances en la investigación, » no hay nadie investigando porque no nos llaman, no nos comunican nada», aseguró.

La mujer comunicó que hoy se reunirían con el Consul y que esperan tener noticias de la investigación. Al mismo tiempo, afirmó que se trasladará el cuerpo de su hijo entre hoy y mañana. «Tomaremos una decisión hoy o mañana, ya que mañana nos entregan el cuerpo», contó.

Indicó que también intervendrá la Defensoría del Pueblo de Bolivia y que hoy esperan tener el primer encuentro. Por último, comentó que hoy sabrán si se realiza una segunda autopsia.

Argentino asesinado en Oruro: Bolivia tenía la obligación de darle atención médica por un acuerdo firmado en julio

Matías Rosales era un joven neuquino de 30 años que murió luego de ser atacado a puñaladas en Oruro, Bolivia. Su familia denuncia que los equipos de emergencia lo discriminaron y le negaron la atención que podría haberle salvado la vida. El caso está siendo investigado. Según un convenio que firmaron los gobiernos de Argentina y Bolivia el 4 de julio de 2023 —y al que accedió Infobae— , Rosales y cualquier ciudadano argentino debe tener garantizada la atención médica en el sistema de salud boliviano.

Más aún, el gobierno de Luis Arce se comprometió en el mencionado acuerdo a difundir de manera “constante y permanente” que los ciudadanos de nuestro país deben ser atendidos en los nosocomios bolivianos, recibiendo el mismo trato que los naturales de Bolivia obtienen en los hospitales del sistema público argentino. El entendimiento se encuentra vigente, y fue firmado por el canciller Santiago Cafiero y su par boliviano, Rogelio Mayta Mayta, durante el encuentro reciente que los países del MERCOSUR tuvieron en la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

El acuerdo, a su vez, es la ratificación de una política que los dos países se comprometieron a poner en práctica en 2019. En aquella oportunidad, el ex secretario de Salud argentino, Adolfo Rubinstein, rubricó un entendimiento con el mismo contenido, junto a la entonces ministra Gabriela Montaño, ex funcionaria y dirigente de confianza de Evo Morales.

De esta manera, tanto la gestión de Evo Morales como la de Luis Arce se comprometieron ante el planteo del gobierno argentino a eliminar cualquier vestigio de discriminación o reticencia a brindarle atención a los argentinos que necesiten asistencia médica en el país vecino. “Las partes realizarán una difusión constante y permanente del acuerdo de 2019 y del presente, a fin de asegurar el adecuado conocimiento de sus disposiciones, alcance y obligaciones para asegurar su efectivo cumplimiento”, indica el artículo 5 del documento.

Las disposiciones no son otra cosa que la exigencia de atención gratuita en el caso de urgencias —a las que define como todo cuadro clínico que precise atención sanitaria impostergable para aliviar el sufrimiento— y de emergencias, entendidas como aquellos cuadros que impliquen riesgo de vida. Se pone de relieve, además, que la respuesta médica debe darse independientemente del “status migratorio”, esto es, que no importe si la persona que necesita atenderse es residente o se encuentra en el país vecino por un viaje circunstancial. En cualquier caso, debe ser asistido.

El motivo por el que los gobiernos de Argentina y Bolivia celebraron el acuerdo de reciprocidad tuvo su origen reciente en un planteo que realizó el gobierno de Jujuy, cuando su gobernador, Gerardo Morales, hizo público el malestar por la desigualdad de trato en ambos sistemas de salud. Esa postura, que generó polémica en 2018, derivó en acuerdos primero a nivel distrito, y luego entre los Estados nacionales. No obstante, hay antecedentes de 2015 y de hasta 1978 en el que Argentina y Bolivia intentan ponerse de acuerdo sobre políticas de atención conjunta para sus poblaciones.

Sin embargo, tanto desde la provincia del norte como en el caso de ex y actuales funcionarios de la gestión nacional reconocieron a Infobae que la aplicación de los acuerdos es, como mínimo, deficiente por parte de Bolivia. “Desde que dejó Evo Morales el gobierno no se cumplió más, y yo reasumí hace dos meses y voy a exigir que vuelva a cumplirse”, dijo el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid. Además, el funcionario resaltó que la inversión que realiza Jujuy, una provincia de frontera, en la atención de ciudadanos extranjeros en el sistema de salud público es gravitante en el presupuesto total del área.

El proceso, sin embargo, se ve dilatado. Luego de la primera firma en julio de 2019, la siguiente reunión de funcionarios para avanzar en el cumplimiento efectivo del acuerdo de reciprocidad se dio el 14 de julio de 2022, cuando se juntó una comisión mixta con autoridades argentinas y bolivianas para lograr que el sistema sanitario garantice a los ciudadanos la atención mutua.

Fuente: Diario Río Negro