La CGT advirtió a los legisladores sobre la ley ómnibus: "El jueves deben decir si están con los trabajadores, no los traicionen"

Durante su discurso, Pablo Moyano advirtió a los diputados nacionales que este jueves, cuando se trate la Ley Ómnibus en el recinto, “estarán frente a una decisión histórica para que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones”. “No puede ser esos diputados que arman bloques y siendo peronistas voten este DNU. Un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los jubilados, los trabajadores y la soberanía argentina”, agregó.

“En nuestro país, cuando aquí vienen los diputados y diputadas de su provincia que hacen campaña cantando la marcha peronista, que hacen la campaña con los cuadros de Perón y Evita, que hacen la campaña de las Organizaciones Militares, y cuando tienen que tratar una ley para rechazar las que iban contra los trabajadores del pueblo, tenemos que venir a buscar acá un despacho”, agregó.

El líder camionero recordó que “el gobierno anterior dio el beneficio a casi 200.000 trabajadores para que no paguen por el Impuesto a las Ganancias. Y nuevamente, este gobierno, que lo había votado Milei, y lo había votado la Vicepresidenta, para que los trabajadores pagan la ganancia, nuevamente vuelven a traer los impuestos a los trabajos. Ahí necesitamos a los diputados y senadores. Y a los diputados y senadores que no se les ocurra poner el impuesto nuevamente a los trabajadores. Creo que los diputados y los senadores deberían estar más duros que ellos a votar, sin vencer”.

“Diputados peronistas debatiendo si se tiene que privatizar YPF o no, como una moneda de carne. No, YPF no se privatiza. No se pueden privatizar las empresas del Estado, no se pueden privatizar la línea, no se pueden desarticular, no se pueden arreglar los corredores viales, no se pueden privatizar esas empresas que van a dejar millones de trabajadores en la calle, y se las van a vender a los amigos de la gerencia, que es la gerencia de las corporaciones nacionales y internacionales”, agregó.